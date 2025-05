Ινδία: Συναγερμός από την βύθιση πλοίου με επικίνδυνο φορτίο – Η χημική ένωση με θαλασσινό νερό που εκλύει εύφλεκτο αέριο και η πετρελαιοκηλίδα

Οι αρχές στο νότιο κρατίδιο Κεράλα, στην Ινδία εξέδωσαν συναγερμό μετά το ναυάγιο πλοίου που μετέφερε πετρέλαιο κι ένα επικίνδυνο φορτίο στα ανοικτά των ακτών του κρατιδίου στην Αραβική Θάλασσα.

Το πλοίο με σημαία Λιβερίας παρουσίασε εισροή υδάτων, πήρε κλίση και ανατράπηκε κοντά στην πόλη Κότσι την Κυριακή. Το παράκτιο τμήμα της περιοχής είναι πλούσιο σε βιοποικιλότητα και αποτελεί επίσης σημαντικό τουριστικό προορισμό.

Και τα 24 μέλη του πληρώματος που επέβαιναν στο πλοίο διασώθηκαν, αλλά ορισμένα από τα 640 εμπορευματοκιβώτια του πλοίου φέρονται να παρασύρονται προς την ακτή, με αποτέλεσμα οι αρχές να οργανώνουν επιχειρήσεις για την εκκένωση των ακτών και των παράκτιων περιοχών. Οι αρχές φοβούνται ότι το πετρέλαιο, τα καύσιμα και άλλες επιβλαβείς ουσίες που έχουν διαρρεύσει από το πλοίο και το φορτίο του θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία των κατοίκων και τη θαλάσσια ζωή.

“Καθώς η πετρελαιοκηλίδα μπορεί να φτάσει οπουδήποτε κατά μήκος της ακτής της Κεράλα, έχει σημάνει συναγερμός σε όλη την παράκτια ζώνη”, αναφέρει ανακοίνωση του γραφείου του επικεφαλής υπουργού. Οι αρχές συμβούλευσαν τους κατοίκους που ζουν κοντά στη θάλασσα να μην αγγίξουν κανένα κοντέινερ ούτε το πετρέλαιο που μπορεί να ξεβράσει η θάλασσα στην ακτή, ενώ ζητήθηκε από τους ψαράδες να μην επιχειρούν να πλησιάσουν πολύ κοντά στο βυθισμένο πλοίο.

Indian Coast Guard intensified surveillance and spill mitigation efforts using aerial sorties and specialised dispersal equipment. Two Offshore Patrol Vessels (OPVs) remain on-site for round-the-clock monitoring: pic.twitter.com/OSthqPF0dr

Τη Δευτέρα (26/5), οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι είχαν εντείνει τα μέτρα ελέγχου της ρύπανσης για τον περιορισμό της διαρροής. Η ινδική ακτοφυλακή έχει αναπτύξει ένα πλοίο που μεταφέρει εξοπλισμό ελέγχου της ρύπανσης στην περιοχή. Έστειλε επίσης ένα από τα αεροσκάφη της που διαθέτει σύστημα ανίχνευσης πετρελαιοκηλίδων για να επιθεωρήσει την περιοχή. Το πλοίο – MSC ELSA 3 – το οποίο ταξίδευε από το λιμάνι Vizhinjam προς το Κότσι, άρχισε να γέρνει επικίνδυνα όταν βρισκόταν περίπου 38 ναυτικά μίλια από τις ακτές του Κότσι.

Ανατράπηκε στην Αραβική Θάλασσα τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής λόγω πλημμύρας σε ένα από τα διαμερίσματά του. Η ινδική ακτοφυλακή δήλωσε ότι το πλοίο μετέφερε 13 εμπορευματοκιβώτια με επικίνδυνο φορτίο και 12 με καρβίδιο του ασβεστίου – ένα χημικό που αντιδρά με το θαλασσινό νερό και απελευθερώνει ένα εύφλεκτο αέριο. “Επιπλέον, [το] πλοίο είχε στις δεξαμενές του 84,44 μετρικούς τόνους ντίζελ και 367,1 μετρικούς τόνους μαζούτ”, ανέφερε η ακτοφυλακή της Ινδίας.

MSC ELSA 3 sank in #Indian territorial waters carrying hazardous cargo. The Indian Navy rescued all 24 crew members. The ship had 640 containers and significant amounts of diesel and furnace oil onboard. pic.twitter.com/3n7UzJDMfR

— Intel Sentinel (@IntelSentinel_) May 25, 2025