Ινδία: 121 οι νεκροί από το ποδοπάτημα σε θρησκευτική συνάθροιση Ινδουιστών

Στους 121 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από το ποδοπάτημα σε μια θρησκευτική συνάθροιση Ινδουιστών στη βόρεια Ινδία. Αξιωματούχοι συνεχίζουν να εκφράζουν φόβους ότι ο απολογισμός των θυμάτων θα αυξηθεί.

Το συμβάν συνέβη σε ένα χωριό στην περιοχή Χάθρας, περίπου 200 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας Νέο Δελχί, στη βόρεια Ινδία, στο κρατίδιο Ούταρ Πραντές.

Ο Yogi Adityanath, επικεφαλής υπουργός του Uttar Pradesh, έδωσε εντολή στους αξιωματούχους της περιοχής να διασφαλίσουν ότι οι τραυματίες θα νοσηλευτούν αμέσως και να επισπεύσουν τις προσπάθειες ανακούφισης.

Σε ανάρτησή του στο X, το γραφείο του ανέφερε ότι ο πρωθυπουργός διέταξε επίσης διεξοδική έρευνα για το περιστατικό για να προσδιοριστούν τα υποκείμενα αίτια και να αποτραπούν τέτοιες τραγωδίες στο μέλλον.

#WATCH | Hathras stampede | Husband of the deceased Gudiya Devi, Mehtab says, “I tried to stop her from attending the Baba’s Satsang many times but she did not listen. She had come for the Satsang with our daughter & two neighbouring women. The two neighbouring women and my wife… pic.twitter.com/XZCU2mzTs4

— ANI (@ANI) July 2, 2024