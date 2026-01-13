Ημέρα εθνικού πένθους η 22η Ιανουαρίου στην Αυστραλία – «Το φως θα νικήσει», λέει ο Αλμπανέζι

Ημέρα εθνικού πένθους κηρύσσεται η 22η Ιανουαρίου, στην Αυστραλία, τιμώντας τη μνήμη των 15 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους σε αντισημιτική επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ τον Δεκέμβριο, ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι. Ο γενικός τίτλος της ημέρας θα είναι «Το φως θα νικήσει»

Τη ημέρα εκείνη οι σημαίες θα κυματίζουν μεσίστιες σε όλη τη χώρα-ήπειρο, ενώ η εκδήλωση «ενότητας και μνήμης» διοργανώνεται σε συνεργασία με ηγέτες της ισραηλιτικής κοινότητας, προσφέροντας χώρο για να τιμηθούν τα θύματα, να εκδηλωθεί υποστήριξη στους τραυματίες και να σταθούν στο πλευρό των οικογενειών τους.

Δυο ένοπλοι, οι Σατζίντ και Ναβίντ Ακράμ, πατέρας και γιος, πυροβόλησαν τουλάχιστον 40 φορές μέσα σε δέκα λεπτά την Κυριακή 14η Δεκεμβρίου εναντίον πλήθους που είχε συγκεντρωθεί στο πλαίσιο της εβραϊκής γιορτής Χάνουκα στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ.

Ο πατέρας, 50 ετών, Ινδός υπήκοος, σκοτώθηκε από πυρά ανδρών της αστυνομίας. Ο γιος, 24 ετών, γεννημένος στην Αυστραλία, υπήκοος της χώρας, βρίσκεται στα χέρια των αρχών. Του έχει ασκηθεί δίωξη για τρομοκρατία και ανθρωποκτονίες κατά συρροή με επιβαρυντικές περιστάσεις.

