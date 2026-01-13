Ημέρα εθνικού πένθους η 22η Ιανουαρίου στην Αυστραλία – «Το φως θα νικήσει», λέει ο Αλμπανέζι

Σύνοψη από το

  • Η 22α Ιανουαρίου κηρύσσεται ημέρα εθνικού πένθους στην Αυστραλία, τιμώντας τους 15 νεκρούς της αντισημιτικής επίθεσης στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, με γενικό τίτλο «Το φως θα νικήσει», όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι.
  • Την ημέρα αυτή, οι σημαίες θα κυματίζουν μεσίστιες σε όλη τη χώρα-ήπειρο, ενώ θα διοργανωθεί εκδήλωση «ενότητας και μνήμης» σε συνεργασία με την ισραηλιτική κοινότητα, για να τιμηθούν τα θύματα.
  • Δυο ένοπλοι, πατέρας και γιος, πυροβόλησαν τουλάχιστον 40 φορές εναντίον πλήθους στην παραλία Μπόνταϊ τον Δεκέμβριο. Ο πατέρας σκοτώθηκε από την αστυνομία, ενώ ο γιος έχει συλληφθεί και του έχει ασκηθεί δίωξη για τρομοκρατία και ανθρωποκτονίες.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ημέρα εθνικού πένθους η 22η Ιανουαρίου στην Αυστραλία – «Το φως θα νικήσει», λέει ο Αλμπανέζι

Ημέρα εθνικού πένθους κηρύσσεται η 22η Ιανουαρίου, στην Αυστραλία, τιμώντας τη μνήμη των 15 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους σε αντισημιτική επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ τον Δεκέμβριο, ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι. Ο γενικός τίτλος της ημέρας θα είναι «Το φως θα νικήσει»

Τη ημέρα εκείνη οι σημαίες θα κυματίζουν μεσίστιες σε όλη τη χώρα-ήπειρο, ενώ η εκδήλωση «ενότητας και μνήμης» διοργανώνεται σε συνεργασία με ηγέτες της ισραηλιτικής κοινότητας, προσφέροντας χώρο για να τιμηθούν τα θύματα, να εκδηλωθεί υποστήριξη στους τραυματίες και να σταθούν στο πλευρό των οικογενειών τους.

Δυο ένοπλοι, οι Σατζίντ και Ναβίντ Ακράμ, πατέρας και γιος, πυροβόλησαν τουλάχιστον 40 φορές μέσα σε δέκα λεπτά την Κυριακή 14η Δεκεμβρίου εναντίον πλήθους που είχε συγκεντρωθεί στο πλαίσιο της εβραϊκής γιορτής Χάνουκα στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ.

Ο πατέρας, 50 ετών, Ινδός υπήκοος, σκοτώθηκε από πυρά ανδρών της αστυνομίας. Ο γιος, 24 ετών, γεννημένος στην Αυστραλία, υπήκοος της χώρας, βρίσκεται στα χέρια των αρχών. Του έχει ασκηθεί δίωξη για τρομοκρατία και ανθρωποκτονίες κατά συρροή με επιβαρυντικές περιστάσεις.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Βρείτε τις 3 διαφορές στη φωτό με τον άνδρα που σηκώνει τον γιο του – Μπορείτε να λύσετε αυτό το τεστ παρατηρητικότητας μέσ...

Το φρούτο της Βραζιλίας που μπορεί να μειώσει το σάκχαρο και να ενισχύσει το ανοσοποιητικό

Εκπτώσεις: Ανοιχτά τα καταστήματα τις δύο επόμενες Κυριακές -Έλεγχοι για πλασματικές προσφορές

Conde Nast Traveller: Αυτά είναι τα ελληνικά νησιά που θα κυριαρχήσουν το 2026 – Στην κορυφή της λίστας η Πάρος

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
06:08 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

ΗΠΑ: Καταδίκασαν την «αντισημιτική ενέργεια» της πυρπόλησης συναγωγής στην πολιτεία του Μισισίπι

Τον εμπρησμό και την εκτεταμένη καταστροφή συναγωγής στο Μισισίπι καταδίκασε τη Δευτέρα η Αμερ...
05:24 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Ρωσία: Ένας νεκρός σε επίθεση ουκρανικού drone στην περιφέρεια Μπριάνσκ

Ένας άμαχος έχασε τη ζωή του στο χωριό Στρατσόβα της περιφέρειας Μπριάνσκ, στα σύνορα με την Ο...
04:42 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Λίβανος: Ισραηλινά τανκ άνοιξαν πυρ δίπλα σε κυανόκρανους του ΟΗΕ – τους στόχευαν με λέιζερ

Η προσωρινή δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (FINUL/UNIFIL) ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ότι ι...
02:55 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Ιράν: Απελευθερώθηκε ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο έπειτα από δύο χρόνια

Το Ιράν απελευθέρωσε ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο που κρατούσε υπό κατάσχεση εδώ και δύο χρόνια, ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι