Μαριαλένα Ρουμελιώτη: Το βίντεο με τον Σάκη Κατσούλη από το gender reveal party και η εξομολόγηση – «Σε αγαπήσαμε πριν μάθουμε το φύλο σου»

Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κατσούλης διανύουν μια από τις πιο ξεχωριστές περιόδους της ζωής τους, καθώς σε λίγο καιρό θα γίνουν γονείς για πρώτη φορά. Το ζευγάρι ζει έντονα την προσμονή για τον ερχομό του παιδιού του και δηλώνει έτοιμο να υποδεχτεί το νέο μέλος της οικογένειάς του.

Η καθημερινότητα της Μαριαλένας Ρουμελιώτη και του Σάκη Κατσούλη περιστρέφεται πλέον γύρω από το μωρό που περιμένουν, με τους ίδιους να ανυπομονούν να το κρατήσουν στην αγκαλιά τους. Η χαρά τους γίνεται ολοένα και πιο εμφανής μέσα από τις δημόσιες εμφανίσεις και τις αναρτήσεις τους στα social media.

Το βράδυ της Δευτέρας, 12 Ιανουαρίου, η Μαριαλένα Ρουμελιώτη έκανε ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram και μοιράστηκε σκέψεις και συναισθήματα για το παιδί που περιμένει. Η ίδια δημοσίευσε βίντεο με τον Σάκη Κατσούλη από το gender reveal party που πραγματοποίησαν πριν από λίγες ημέρες, όπου έμαθαν για πρώτη φορά ότι το φύλο του μωρού τους είναι αγόρι.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, η Μαριαλένα Ρουμελιώτη έγραψε χαρακτηριστικά: «Και τότε… όλα απέκτησαν άλλο νόημα. Έρχεσαι εσύ, μικρέ μας πρίγκιπα. Με μια καρδιά τόσο μεγάλη, που ήδη μας άλλαξες τη ζωή πριν καν σε κρατήσουμε στην αγκαλιά μας. Σε περιμέναμε χωρίς να ξέρουμε ποιος είσαι. Σε αγαπήσαμε πριν μάθουμε το φύλο σου. Και τώρα ξέρουμε: είσαι το αγόρι μας. Το θαύμα μας. Η πιο όμορφη αποκάλυψη της ζωής μας».