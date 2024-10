Ηλιακή έκλαμψη απειλεί να δημιουργήσει μπλακ άουτ στη Γη – Τι μπορεί να προκαλέσει η γεωμαγνητική καταιγίδα G3

Την Τρίτη το βράδυ, ο Ήλιος εξέπεμψε μια τεράστια ηλιακή έκλαμψη κλάση X, η οποία χαρακτηρίστηκε ως «η ισχυρότερη του είδους της», σύμφωνα με το Space.com. Αυτή η έκρηξη ηλιακής ενέργειας ενδέχεται να προκαλέσει έντονη γεωμαγνητική καταιγίδα που θα επηρεάσει τον πλανήτη μας αυτή την εβδομάδα.

Η εκλάμψη, που προήλθε από την ηλιακή κηλίδα AR3842, καταγράφηκε με ισχύ X7.1, καθιστώντας την τη δεύτερη πιο ισχυρή της τελευταίας επταετίας, μετά την εκλάμψη X8.7 που σημειώθηκε τον Μάιο του 2017, σύμφωνα με το Live Science.

Επιπλέον, αυτή η έκλαμψη προκάλεσε έντονη ηλιακή δραστηριότητα εκτοξεύοντας στεμματική εκπομπή μάζας (CME), μια συνθήκη όπου μαγνητικά σωματίδια εκρήγνυνται από την επιφάνεια του Ήλιου. Αυτή η έκρηξη πρόκειται να πλήξει τη Γη την Παρασκευή, μεταξύ 4 και 6 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το Spaceweather.com.

Όταν το CME φτάσει στη Γη, μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι θα διαπεράσει το μαγνητικό πεδίο του πλανήτη μας, προκαλώντας μια ισχυρή «γεωμαγνητική καταιγίδα G3». Αυτή η κατηγορία καταιγίδας είναι η τρίτη ισχυρότερη, μετά τις G4 και G5.

Οι συνέπειες αυτών των φαινομένων μπορεί να επηρεάσουν συστήματα πλοήγησης, δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μέχρι και δορυφορικές επικοινωνίες, σύμφωνα με το Space.com. Επιπλέον, αυτές οι ηλιακές εκρήξεις ενισχύουν φαινόμενα όπως το Βόρειο σέλας, τα οποία συχνά μπορούν να γίνουν ορατά πολύ νοτιότερα από το κανονικό.

Οι γεωμαγνητικές καταιγίδες G3 εμφανίζονται περίπου για 130 ημέρες κατά τη διάρκεια ενός 11ετούς ηλιακού κύκλου, γεγονός που υποδηλώνει ότι είναι σχετικά συχνές σε σύγκριση με τις πιο σοβαρές καταιγίδες. Οι καταιγίδες αυτές προκαλούνται από αλληλεπιδράσεις μεταξύ του ηλιακού ανέμου και του μαγνητικού πεδίου της Γης, που συχνά προκύπτουν από τις CME και ηλιακές εκλάμψεις.

☀️ Powerful Solar Flare X9.05: Potential Consequences on Earth

😉 Today, October 3, a very strong solar flare of class X9.05 has been recorded, originating from the active solar region AR3842. The peak time of the flare was at 12:18 UTC. This is the largest flare in solar cycle… pic.twitter.com/P1UVHBGUAS

— Global Crisis (@_GlobalCrisis_) October 4, 2024