Ιαπωνία: «Ενδέχεται να σημειωθεί έκρηξη» – Προειδοποίηση για το ηφαίστειο στην νήσο Κιούσου

Οι Αρχές εξέδωσαν την Κυριακή (30/3) προειδοποίηση για την δραστηριότητα ηφαιστείου στη νήσο Κιούσου στην Ιαπωνία, καλώντας τον πληθυσμό να βρίσκεται σε εγρήγορση για ενδεχόμενη έκρηξη. Ωστόσο, δεν έκριναν σκόπιμο να εκδώσουν εντολή εκκένωσης για τους κατοίκους γύρω από το ηφαίστειο Σινμοεντάκε, το οποίο βρίσκεται στην οροσειρά Κιρισίμα.

Volcanic Warning: March 30, 03:53 am, Volcanic Alert Level 3 (Do not approach to the mountain) has been issued for Mt.Kirishima(Shinmoedake) in Miyazaki and Kagoshima.

