Ουκρανία: Τουλάχιστον δύο νεκροί και περίπου 30 τραυματίες από ρωσικά πλήγματα στο Χάρκοβο

Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν το Σάββατο (29/3) ένα στρατιωτικό νοσοκομείο, ένα εμπορικό κέντρο, πολυκατοικίες και άλλους στόχους στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, σκοτώνοντας τουλάχιστον δύο ανθρώπους και τραυματίζοντας περίπου 30 άλλους, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσαν στη δημοσιότητα οι ουκρανικές αρχές.

‼️ Russia killed 1 and injured 19 — including children — in a drone attack on #Kharkiv . One of the targets: a military hospital. Wounded Ukrainian soldiers, already recovering, were hit again. #RussianAggression pic.twitter.com/kAH19l1scj

«Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν τραυματίες μεταξύ των στρατιωτών που νοσηλεύονταν στο ιατρικό κέντρο», ανέφερε το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram.

Ο δήμαρχος Ίγκορ Τέρεχοφ είπε ότι ένας νεκρός ανασύρθηκε από τα ερείπια, ενώ 27 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Ανέφερε πως μεταξύ άλλων επλήγη ένα συγκρότημα γραφείων, όπου προκλήθηκε πυρκαγιά.

BREAKING:

A Russian suicide drone has struck a military hospital in Kharkiv where wounded Ukrainian soldiers were receiving treatment. Many soldiers & doctors were injured in the attack.

Attacking military hospitals is a war crime according to Article 8 of the Geneva Convention pic.twitter.com/OouA8SoPzT

