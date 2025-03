Ουκρανία: Στρατιωτικό νοσοκομείο χτυπήθηκε από ρωσικά drones στο Χάρκοβο

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε το βράδυ του Σαββάτου (29/2) ότι στρατιώτες τραυματίστηκαν όταν ένα στρατιωτικό νοσοκομείο χτυπήθηκε από ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, αργά το βράδυ του Σαββάτου (29/3), στο Χάρκοβο.

‼️ Russia killed 1 and injured 19 — including children — in a drone attack on #Kharkiv . One of the targets: a military hospital. Wounded Ukrainian soldiers, already recovering, were hit again. #RussianAggression pic.twitter.com/kAH19l1scj

«Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν τραυματίες μεταξύ των στρατιωτών που νοσηλεύονταν στο ιατρικό κέντρο» ανέφερε το Γενικό Επιτελείο σε μια ανάρτηση στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

BREAKING:

A Russian suicide drone has struck a military hospital in Kharkiv where wounded Ukrainian soldiers were receiving treatment. Many soldiers & doctors were injured in the attack.

Attacking military hospitals is a war crime according to Article 8 of the Geneva Convention pic.twitter.com/OouA8SoPzT

— Visegrád 24 (@visegrad24) March 29, 2025