Μιανμάρ: Κατάπαυση πυρός κήρυξαν οι αντάρτες της σκιώδους κυβέρνησης για να διευκολύνουν τους σεισμόπληκτους

Η ένοπλη πτέρυγα της σκιώδους κυβέρνησης εθνικής ενότητας της Μιανμάρ, η οποία συντονίζει τον αγώνα κατά της χούντας που έχει καταλάβει την εξουσία, κήρυξε σήμερα μονομερή κατάπαυση του πυρός διάρκειας δύο εβδομάδων προκειμένου να διευκολύνει τις επιχειρήσεις αρωγής των σεισμοπλήκτων.

Η Δύναμη Λαϊκής Άμυνας (People’s Defence Force / PDF) «θα σταματήσει για δύο εβδομάδες τις επιθετικές στρατιωτικές επιχειρήσεις, με εξαίρεση τις αμυντικές ενέργειες, σε περιοχές που επλήγησαν από τον σεισμό», αρχής γενομένης από την 30ή Μαρτίου 2025, αναφέρει η ανακοίνωση του κινήματος.

#Myanmar 🇲🇲: the NUG has announced a two-week halt all offensive operations by #PDF resistance forces in order for earthquake relief efforts to take place without hindrance. pic.twitter.com/FSvH37yFU7

— Thomas van Linge (@ThomasVLinge) March 29, 2025