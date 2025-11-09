Η Ιαπωνία εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι έπειτα από σεισμό 6,7 βαθμών

Enikos Newsroom

διεθνή

Σεισμός Τουρκία

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Ιαπωνίας εξέδωσε σήμερα προειδοποίηση για τσουνάμι έπειτα από σεισμό 6,7 βαθμών που σημειώθηκε ανοιχτά του βορειοανατολικού τμήματος της χώρας.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 17:03 τοπική ώρα (10:03 ώρα Ελλάδος) ανοιχτά του νομού Ιουατέ, και υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι ύψους έως ενός μέτρου, σύμφωνα με την ίδια πηγή, την οποία επικαλέστηκε το AFP.

Σύμφωνα με το δημόσιο δίκτυο NHK, το οποίο επικαλέστηκε το Reuters, η Ιαπωνία εξέδωσε σήμερα προειδοποίηση για τσουνάμι για τον νομό Ιουατέ, στο βόρειο τμήμα της χώρας, καλώντας τους κατοίκους να μείνουν μακριά από παράκτιες περιοχές.

Το τσουνάμι αναμένεται να είναι περίπου ενός μέτρου, πρόσθεσε το NHK.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποια συμπεριφορά απέναντι στους συνανθρώπους μας μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο για άνοια κατά 20%, σύμφωνα με μελέτη

Πότε οι τρίχες του σώματος μπορεί να είναι σημάδι ανεπάρκειας βιταμίνης C

Black Friday: Ο Νοέμβριος φέρνει «χρυσές» ευκαιρίες στην αγορά

Επίδομα θέρμανσης: Ποιοι και πώς θα το λάβουν – Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα για τις αιτήσεις

Ανοιχτού κώδικα «μακροσκόπιο» προσφέρει δυναμική απεικόνιση φωταύγειας

Η Google προειδοποιεί όλους τους χρήστες του Gmail: «Σταματήστε να χρησιμοποιείτε κωδικούς – ενεργήστε τώρα!»
περισσότερα
10:01 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

Λαβρόφ: Είμαι έτοιμος να συναντήσω τον Μάρκο Ρούμπιο

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον υπουρ...
09:29 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

Σεισμός 6 Ρίχτερ στις Νήσους Ανταμάν της Ινδίας

Σεισμός 6,07 βαθμών σημειώθηκε στις Νήσους Ανταμάν της Ινδίας, ανακοίνωσε σήμερα το Γερμανικό ...
08:58 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

Μαλαισία: Ναυάγιο βάρκας με 90 μετανάστες – Τουλάχιστον ένας νεκρός και εκατοντάδες αγνοούμενοι

Πλεούμενο το οποίο μετέφερε τουλάχιστον 90 μετανάστες ναυάγησε σε θαλάσσια περιοχή στα σύνορα ...
07:23 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

Νέα Ζηλανδία: Ανεξέλεγκτη πυρκαγιά σε εθνικό πάρκο

Οι αρχές της Νέας Ζηλανδίας ανακοίνωσαν σήμερα πως στέλνουν επιπλέον πυροσβεστικά αεροσκάφη γι...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα