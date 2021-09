Η Gal Gadot “καταστρέφει” τους Ryan Reynolds and “The Rock” στο πρώτο trailer του Red Notice 

To Netflix έδωσε στην κυκλοφορία το πρώτο επίσημο teaser trailer της πολυαναμενόμενης blockbuster ταινίας δράσης, Red Notice.

Στην ταινία πρωταγωνιστούν τρεις από τους πιο πολυσυζυτημένους ηθοποιούς των τελευταίων ετών. Πρόκειται για τον Dwayne “The Rock” Johnson (Jungle Cruise, Hobbs & Shaw), τη Gal Gadot (Wonder Woman 1984) και τον Ryan Reynolds (Deadpool, Free Guy).

Στην ταινία ο χαρακτήρας του “The Rock”, o μυστικός πράκτορας του FBI John Hartley, καλείται να εντοπίσει και να συλλάβει τους χαρακτήρες της Gal Gadot και του Ryan Reynolds, οι οποίοι είναι δύο από τους μεγαλύτερους κλέφτες έργων τέχνης του κόσμου.

Στο εντυπωσιακό τρέιλερ, η Gal Gadot “καταστρέφει” τους Ryan Reynolds and “The Rock”, οι οποίοι φαίνεται να συνεργάζονται για να τη συλλάβουν. Η ταινία είναι γεμάτη δράση, εκρήξεις, καταδιώξεις και μάχες, χωρίς όμως να λείπει το χιούμορ.

Η πολυαναμενόμενη ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 12 Νοεμβρίου 2021, αποκλειστικά στο Netflix.

🚨The game changes🚨

A #REDNOTICE for the two greatest art thieves in the world.

Hunted by the FBI’s top profiler.

Three of the best at what they do.

And the greatest conman the world has never seen…@GalGadot, @VancityReynolds & I bring you @Netflix’s biggest film on NOV 12. pic.twitter.com/BLghCHfOzl

— Dwayne Johnson (@TheRock) September 2, 2021