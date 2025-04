Η επόμενη μέρα της κηδείας του Πάπα Φραγκίσκου: Η διαδικασία για τη διαδοχή του και οι επικρατέστεροι υποψήφιοι

Τουλάχιστον 400.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο Βατικανό για την κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου και έκαναν ουρά στους δρόμους της Ρώμης για να πουν το τελευταίο αντίο στον «Ποντίφικα των φτωχών». Μετά τον θάνατο του Πάπα Φραγκίσκου, η Καθολική Εκκλησία πρέπει να δρομολογήσει τις διαδικασίες για την εκλογή νέου Ποντίφικα, με την ημερομηνία της πρώτης σύγκλησης του κονκλάβιου, να παραμένει ανοιχτή, αν και επικρατέστερες θεωρούνται η 5η ή 6η Μαΐου, καθώς θα πρέπει να έχει παρέλθει το πένθος των 9 ημερών.

Η διαδικασία μέσα από την οποία θα εκλεγεί ο διάδοχος του Πάπα Φραγκίσκου, είναι μοναδική και περίπλοκη με καθορισμένα βήματα και ψηφοφορίες, μέχρι να αναδειχθεί ο νέος πνευματικός ηγέτης 1,4 δισεκατομμυρίων Καθολικών, που θα εμφανιστεί στο μπαλκόνι με τα παπικά άμφια για να χαιρετήσει το πλήθος το οποίο θα έχει συγκεντρωθεί στην Πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό.

Pope Francis was buried in the side aisle of the Basilica of St Mary Major, between the Pauline Chapel, where his beloved icon of Our Lady ‘Salus Populi Romani’ is located, and the Sforza Chapel.

The Pope’s burial rite was preceded by the singing of four psalms and accompanied… pic.twitter.com/EYDUVZsZ4U

