Γροιλανδία: Η Δανία χαιρετίζει την αλλαγή στάσης των ΗΠΑ για την «αποκλιμάκωση» των σχέσεων

Την ικανοποίησή του εξέφρασε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας, για την αλλαγή του προγράμματος του ταξιδιού αξιωματούχων των ΗΠΑ στη Γροιλανδία, το οποίο θα επικεντρωθεί πλέον στην επίσκεψή τους στην αεροπορική τους βάση.

«Πιστεύω ότι είναι πολύ θετικό που οι Αμερικανοί ακύρωσαν την επίσκεψή τους στη γροιλανδική κοινωνία. Αντ’ αυτής θα επισκεφθούν τη δική τους βάση, στο Πιτούφικ, και δεν έχουμε τίποτε ενάντια σε αυτό», σημείωσε ο Λαρς Λόκε Ράσμουσεν σε δηλώσεις που έκανε στον ραδιοσταθμό DR.

Η προγραμματιζόμενη επίσκεψη Αμερικανών αξιωματούχων στη Γροιλανδία είχε προκαλέσει διπλωματική αντιπαράθεση ανάμεσα στην Κοπεγχάγη και τον Λευκό Οίκο, εν μέσω του ενδιαφέροντος που έχει εκδηλώσει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για την προσάρτηση του νησιού από τις ΗΠΑ.



Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, δήλωσε χθες, Τρίτη, ότι η σχεδιαζόμενη επίσκεψη από την Ούσα Βανς, τη σύζυγο του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, στη Γροιλανδία σε δημοφιλή αγώνα δρόμου με έλκηθρα που σέρνουν σκύλοι αποτελεί μέρος «απαράδεκτης πίεσης» που ασκείται στο ημιαυτόνομο έδαφος της Δανίας.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε χθες αλλαγή των σχεδίων.

Ο Τζέι Ντι Βανς θα ηγηθεί της αντιπροσωπείας που θα επισκεφθεί τη Γροιλανδία και θα επισκεφθεί μόνον την Αμερικανική Διαστημική Βάση στο Πιτούφικ, στη βόρεια Γροιλανδία, ενώ αυτός θα συνοδεύεται από τη σύζυγό του, η οποία δεν θα παρακολουθήσει τον δημοφιλή αγώνα δρόμου, όπως είχε ανακοινωθεί αρχικά.

Looking forward to visiting Greenland on Friday!🇺🇸 pic.twitter.com/p3HslD3hhP

— JD Vance (@JDVance) March 25, 2025