Γουίτκοφ στο Axios: Αρνήθηκε ότι η Χαμάς αποδέχθηκε την πρότασή του για εκεχειρία στη Γάζα – «Η στάση της είναι απογοητευτική και απαράδεκτη»

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, απέρριψε τη Δευτέρα τις αναφορές ότι η Χαμάς αποδέχθηκε πρόταση για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, τονίζοντας ότι το σχέδιο που είναι διατεθειμένο να αποδεχθεί το Ισραήλ έχει εντελώς διαφορετικούς όρους.

Νωρίτερα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, είχε μεταδοθεί ότι η Χαμάς είχε συμφωνήσει στην απελευθέρωση δέκα ζωντανών ομήρων με αντάλλαγμα 70 ημέρες εκεχειρίας, μερική αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα και απελευθέρωση Παλαιστινίων κρατουμένων.

Ωστόσο, ο Γουίτκοφ δήλωσε σε δημοσιογράφο του Axios, στον Barak Ravid, ότι το Ισραήλ θα συμφωνήσει μόνο σε μια συμφωνία που θα περιλαμβάνει «την επιστροφή των μισών από όλους τους ζωντανούς ομήρους και των μισών από όλους τους νεκρούς ομήρους και θα οδηγήσει σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για την εξεύρεση μιας πορείας προς μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός».

«Αυτή η συμφωνία είναι στο τραπέζι. Η Χαμάς θα πρέπει να την αποδεχθεί», πρόσθεσε, χαρακτηρίζοντας τις ενέργειες της Χαμάς ως «απογοητευτικές και απολύτως απαράδεκτες».

🚨🚨🚨White House envoy @SteveWitkoff tells me Israel will agree to a temporary ceasefire and hostage deal that would see half of the living and half of the deceased return “and lead to substantive negotiations to find a path to a permanent ceasefire, which I agreed to preside…

— Barak Ravid (@BarakRavid) May 26, 2025