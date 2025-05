Γάζα: Συγκλονιστικό βίντεο με ένα κοριτσάκι να περιπλανιέται σε φλεγόμενο κτίριο έπειτα από ισραηλινό πλήγμα – Αντιδράσεις για τη «σφαγή» σε σχολείο

Ένα συγκλονιστικό βίντεο από τη Λωρίδα της Γάζας κάνει τον γύρο του κόσμου, προκαλώντας διεθνή κατακραυγή για τον ισραηλινό βομβαρδισμό σχολείου που φιλοξενούσε εκτοπισμένους Παλαιστίνιους, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει πως επιθυμεί τον τερματισμό της αιματοχυσίας «το συντομότερο δυνατό».

Σύμφωνα με πληροφορίες, περισσότεροι από 52 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε νυχτερινή ισραηλινή επίθεση στη Γάζα –τουλάχιστον 33 μέσα σε σχολείο-, ενώ σε ένα ανατριχιαστικό βίντεο φαίνεται ένα κοριτσάκι να περιπλανιέται μέσα σε ένα φλεγόμενο κτίριο.



Σύμφωνα με την Daily Mail, το σχολείο Fahmi al-Jarjawi στην Πόλη της Γάζας, όπου είχαν βρει καταφύγιο εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι, επλήγη στο πλαίσιο των επιθέσεων από τον στρατό του Ισραήλ τις τελευταίες 48 ώρες.



Φωτογραφίες και βίντεο από τη φωτιά και το μέγεθος της καταστροφής κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας αντιδράσεις και επικρίσεις.

Το επίμαχο βίντεο, στο οποίο ένα κοριτσάκι διακρίνεται να τρέχει μέσα στο κτίριο, επαληθεύτηκε, σύμφωνα με το Al Jazeera και άλλα μέσα, και αναρτήθηκε από το ισραηλινό κρατικό δίκτυο Kann News προτού διαγραφεί.

Δεν είναι σαφές αν το παιδί κατάφερε να σωθεί από τη φωτιά.

