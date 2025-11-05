Γουατεμάλα: Ομάδα του FBI θα βοηθήσει για τη σύλληψη μελών της συμμορίας Barrio 18 που δραπέτευσαν από φυλακή

Enikos Newsroom

διεθνή

Γουατεμάλα: Ομάδα του FBI θα βοηθήσει για τη σύλληψη μελών της συμμορίας Barrio 18 που δραπέτευσαν από φυλακή

Η κυβέρνηση της Γουατεμάλας ανακοίνωσε χθες Τρίτη ότι οι ΗΠΑ θα στείλουν ομάδα του FBI για να βοηθήσει να συλληφθούν ηγέτες της συμμορίας Barrio 18, η απόδραση των οποίων από φυλακή τον περασμένο πυροδότησε κρίση ασφαλείας στο κράτος της κεντρικής Αμερικής.

Οι αρχές ανακοίνωσαν τη 12η Οκτωβρίου την απόδραση 20 μελών της Barrio 18, οργάνωσης που έχει χαρακτηριστεί «τρομοκρατική» από την Ουάσιγκτον και πλέον και από τη Γουατεμάλα, από τη φυλακή Fraijanes II, κοντά στην πρωτεύουσα, χωρίς να διευκρινίσουν πότε ακριβώς έγινε.

Έκτοτε μόλις τέσσερις από τους δραπέτες συνελήφθησαν. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ χαρακτήρισε «απαράδεκτη» την απόδραση.

Εξαιτίας του γεγονότος, ο σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος Μπερνάρντο Αρέβαλο απέπεμψε τον υπουργό Εσωτερικών της κυβέρνησής του Φρανσίσκο Χιμένες και τον αντικατέστησε με τον Μάρκο Αντόνιο Βιγιέδα, ο οποίος ζήτησε τη βοήθεια του FBI στην καταδίωξη των φυγάδων.

Ο κ. Βιγιέδα διευκρίνισε στον Τύπο χθες ότι η «Joint Task Force Vulcan» της αμερικανικής ομοσπονδιακής αστυνομίας θα συμμετάσχει στην επιχείρηση. Η ειδική επιχειρησιακή ομάδα αυτή, που είχε δημιουργηθεί από τον Ντόναλντ Τραμπ το 2019, κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας, έχει σκοπό την εξάρθρωση λατινοαμερικάνικων συμμοριών. Αρχικά είχε κυρίως στο στόχαστρο τη Mara Salvatrucha (ή MS-13).

Η εισαγγελία της Γουατεμάλας ζήτησε την περασμένη εβδομάδα να αρθεί η ασυλία του προέδρου Αρέβαλο προκειμένου να διενεργηθεί έρευνα σε βάρος του για «παράλειψη καθήκοντος» εξαιτίας της απόδρασης.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

7 χαρακτηριστικά που έχουν όσοι τρώνε μετά τις 9 το βράδυ

ΕΟΦ: Τέσσερα σκευάσματα ινσουλίνης αποσύρονται έως το τέλος του έτους

Μάριος Καλογεράς- Τέμπος: Ποιος είναι ο μεταβατικός CEO των ΕΛΤΑ

Γιάννης Στουρνάρας: Η μεταποίηση μοχλός ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία

Windows 11: Η Microsoft δοκιμάζει κοινή μετάδοση ήχου σε δύο ακουστικά ταυτόχρονα – Πώς θα λειτουργεί

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
05:15 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Η δημοκρατική Μίκι Σέριλ εξελέγη δήμαρχος κυβερνήτρια του Νιου Τζέρσεϊ

Η δημοκρατική Μίκι Σέριλ εξελέγη χθες Τρίτη κυβερνήτρια στην πολιτεία Νιου Τζέρσεϊ, σύμφωνα με...
05:08 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, αναλαμβάνει ο μουσουλμάνος, Ζοχράν Μαμντάνι

Ο Ζοχράν Μαμντάνι, 34 ετών, εξελέγη την Τρίτη δήμαρχος της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με τα αμερικαν...
04:40 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

Η δημοκρατική Άμπιγκεϊλ Σπάνμπεργκερ νέα κυβερνήτης της Βιρτζίνια – Bαρόμετρο για την πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ

Η δημοκρατική Άμπιγκεϊλ Σπάνμπεργκερ εξελέγη χθες Τρίτη κυβερνήτης στην πολιτεία Βιρτζίνια, σύ...
04:33 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

Τυφώνας Καλμάγκι: Στους 66 ανέβηκε ο αριθμός των νεκρών από τις σφοδρές πλημμύρες

Η πολιτική προστασία των Φιλιππίνων ανακοίνωσε ότι ο τυφώνας Καλμάγκι έχει στοιχίσει τη ζωή σε...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς