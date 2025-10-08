Γκρέτα Τούνμπεργκ: Παρουσίασε Ισραηλινό όμηρο ως Παλαιστίνιο κρατούμενο – Η αντίδραση της οικογένειάς του

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Γκρέτα Τούνμπεργκ, Ελ. Βενιζέλος

Έντονες αντιδράσεις προκλήθηκαν από μία ανάρτηση της Γκρέτα Τούνμπεργκ στα social media.

Η Σουηδή ακτιβίστρια αναδημοσίευσε μία ανάρτηση στο Instagram με σκοπό να ευαισθητοποίησει τους followers της και τον κόσμο σχετικά με τις συνθήκες κράτησης των Παλαιστίνιων κρατουμένων. Ωστόσο στην ανάρτηση εμφανιζόταν ένας Ισραηλινός αιχμάλωτος της Χαμάς ως Παλαιστίνιος κρατούμενος.

«Τα βάσανα των Παλαιστινίων κρατουμένων δεν είναι θέμα γνώμης, είναι γεγονός σκληρότητας και απανθρωποποίησης. Η ανθρωπότητα δεν μπορεί να είναι επιλεκτική. Η δικαιοσύνη δεν μπορεί να έχει σύνορα» αναφερόταν πάνω από τις φωτογραφίες.

Την ανάρτηση έκανε την Δευτέρα (6/10) ένα μέλος του στολίσκου Global Sumud Flotilla που προσπάθησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό στη Γάζα. Η Γκρέτα Τούνμπεργκ αναδημοσίευσε την ανάρτηση χωρίς να γνωρίζει ότι ένας από τους άνδρες που εμφανίζονταν ήταν ο Ισραηλινός όμηρος της Χαμάς, Εβιάταρ Νταβίντ.

Ο Εβιάταρ Νταβίντ κρατείται από την Χαμάς από τις 7 Οκτωβρίου 2023, όταν η οργάνωση επιτέθηκε στο μουσικό φεστιβάλ Supernova. Η φωτογραφία του δημοσιεύτηκε σε βίντεο της Χαμάς πριν από λίγους μήνες.

Δείτε την ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ για την ανάρτηση της Γκρέτα Τούνμπεργκ:

«Η άγνοια που τυφλώνεται από το μίσος είναι της μόδας: Η Γκρέτα Τούνμπεργκ δημοσίευσε ένα post για τους “Παλαιστίνιους κρατούμενους”, αλλά χρησιμοποίησε την εικόνα του Ισραηλινού ομήρου Εβιάταρ Νταβίντ, ο οποίος υποβλήθηκε σε λιμοκτονία, κακοποίηση και αναγκάστηκε να σκάψει τον ίδιο του τον τάφο από την Παλαιστινιακή Χαμάς» αναφέρει το ΥΠΕΞ του Ισραήλ.

Η αντίδραση της οικογένειας του Εβιάταρ Ντέιβιντ

Η αδελφή του, Εβιάταρ, Γιίλα Ντέιβιντ, αποφάσισε να σχολιάσει την ανάρτηση της Γκρέτα Τούνμπεργκ.

«Πρέπει να κάνεις έρευνα πριν δημοσιεύσεις πράγματα που δεν καταλαβαίνεις. Συμπεριλάβατε μια φωτογραφία ενός Ισραηλινού ομήρου που η Χαμάς σκόπιμα τον άφησε να λιμοκτονήσει. Αυτός είναι ο Εβιάταρ Ντέιβιντ», έγραψε η Γιίλα Ντέιβιντ.

Έπειτα από τις έντονες αντιδράσεις, η φωτογραφία του Εβιάταρ Ντέιβιντ αφαιρέθηκε από την ανάρτηση.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Yas (@yaseminacr_)

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΦ: προσοχή σε φυτικό σκεύασμα που διακινείται μέσω διαδικτύου

Ποια είναι η καλύτερη ώρα να πάρετε πρωτεΐνη για αύξηση μυϊκής μάζας; Τι λένε οι ειδικοί

Τσιάρας: Πρόθεσή μας να γίνουν οι πληρωμές των αγροτών το συντομότερο δυνατό – Θέλουμε να αποφύγουμε πάση θυσία το lockdown

Επίδομα θέρμανσης: Πότε και πώς θα χορηγηθεί για την περίοδο 2025-2026

Έφτασε στο τέλος της η αποστολή του Juno της NASA; – Γιατί δεν μπορεί να το επιβεβαιώσει κανείς

Οι Universal και Warner προωθούν συμφωνίες αδειοδότησης για την AI – Μια νέα εποχή για τα δικαιώματα στη μουσική ξεκινά
περισσότερα
16:15 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Βίντεο: Η τρομακτική στιγμή που γυναίκα αρπάζει καρότσι με μωρό – «Η χειρότερη μέρα της ζωής μου»

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο όπου αποτυπώνεται η στιγμή που μια 51χρονη γυναίκα αρ...
15:15 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Τουρκία: Μαζικές ανακρίσεις διασημοτήτων για πιθανή χρήση ναρκωτικών ουσιών – Η αστυνομία ζήτησε να κάνουν εξετάσεις αίματος

Εκτεταμένη έρευνα για υπόθεση ναρκωτικών έχει προκαλέσει αίσθηση στην Τουρκία, καθώς δεκάδες γ...
14:34 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Παρέμβαση-σοκ από Ζαχάροβα: Η Ελλάδα στην Κύπρο το 1974 παραβίασε το διεθνές δίκαιο

Η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ, Μαρία Ζαχάροβα, εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά της Ευρωπαϊκής Ένωση...
14:24 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

ΗΠΑ: Πίνακες του Μπομπ Ρος θα… στηρίξουν οικονομικά τη δημόσια ραδιοτηλεόραση – Σε δημοπρασία περίπου 30 έργα του

Έργα του διάσημου καθηγητή τέχνης Μπομπ Ρος θα πωληθούν σε δημοπρασία στο Λος Άντζελες των ΗΠΑ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης