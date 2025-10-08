Γκρέτα Τούνμπεργκ: Παρουσίασε Ισραηλινό όμηρο ως Παλαιστίνιο κρατούμενο – Η αντίδραση της οικογένειάς του

Έντονες αντιδράσεις προκλήθηκαν από μία ανάρτηση της Γκρέτα Τούνμπεργκ στα social media.

Η Σουηδή ακτιβίστρια αναδημοσίευσε μία ανάρτηση στο Instagram με σκοπό να ευαισθητοποίησει τους followers της και τον κόσμο σχετικά με τις συνθήκες κράτησης των Παλαιστίνιων κρατουμένων. Ωστόσο στην ανάρτηση εμφανιζόταν ένας Ισραηλινός αιχμάλωτος της Χαμάς ως Παλαιστίνιος κρατούμενος.

«Τα βάσανα των Παλαιστινίων κρατουμένων δεν είναι θέμα γνώμης, είναι γεγονός σκληρότητας και απανθρωποποίησης. Η ανθρωπότητα δεν μπορεί να είναι επιλεκτική. Η δικαιοσύνη δεν μπορεί να έχει σύνορα» αναφερόταν πάνω από τις φωτογραφίες.

Την ανάρτηση έκανε την Δευτέρα (6/10) ένα μέλος του στολίσκου Global Sumud Flotilla που προσπάθησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό στη Γάζα. Η Γκρέτα Τούνμπεργκ αναδημοσίευσε την ανάρτηση χωρίς να γνωρίζει ότι ένας από τους άνδρες που εμφανίζονταν ήταν ο Ισραηλινός όμηρος της Χαμάς, Εβιάταρ Νταβίντ.

Ο Εβιάταρ Νταβίντ κρατείται από την Χαμάς από τις 7 Οκτωβρίου 2023, όταν η οργάνωση επιτέθηκε στο μουσικό φεστιβάλ Supernova. Η φωτογραφία του δημοσιεύτηκε σε βίντεο της Χαμάς πριν από λίγους μήνες.

Δείτε την ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ για την ανάρτηση της Γκρέτα Τούνμπεργκ:

«Η άγνοια που τυφλώνεται από το μίσος είναι της μόδας: Η Γκρέτα Τούνμπεργκ δημοσίευσε ένα post για τους “Παλαιστίνιους κρατούμενους”, αλλά χρησιμοποίησε την εικόνα του Ισραηλινού ομήρου Εβιάταρ Νταβίντ, ο οποίος υποβλήθηκε σε λιμοκτονία, κακοποίηση και αναγκάστηκε να σκάψει τον ίδιο του τον τάφο από την Παλαιστινιακή Χαμάς» αναφέρει το ΥΠΕΞ του Ισραήλ.

Η αντίδραση της οικογένειας του Εβιάταρ Ντέιβιντ

Η αδελφή του, Εβιάταρ, Γιίλα Ντέιβιντ, αποφάσισε να σχολιάσει την ανάρτηση της Γκρέτα Τούνμπεργκ.

«Πρέπει να κάνεις έρευνα πριν δημοσιεύσεις πράγματα που δεν καταλαβαίνεις. Συμπεριλάβατε μια φωτογραφία ενός Ισραηλινού ομήρου που η Χαμάς σκόπιμα τον άφησε να λιμοκτονήσει. Αυτός είναι ο Εβιάταρ Ντέιβιντ», έγραψε η Γιίλα Ντέιβιντ.

Έπειτα από τις έντονες αντιδράσεις, η φωτογραφία του Εβιάταρ Ντέιβιντ αφαιρέθηκε από την ανάρτηση.