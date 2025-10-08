Βίντεο: Η τρομακτική στιγμή που γυναίκα αρπάζει καρότσι με μωρό – «Η χειρότερη μέρα της ζωής μου»

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο όπου αποτυπώνεται η στιγμή που μια 51χρονη γυναίκα αρπάζει καρότσι με ένα 7 μηνών μωρό μέσα και προσπαθεί να φύγει.

Στο βιντεοληπτικό υλικό που κάνει τον γύρο του διαδικτύου φαίνεται αρχικά το καρότσι να είναι σταματημένο έξω από ένα εμπορικό κατάστημα πάνω στο πεζοδρόμιο. Σύμφωνα με την Daily Maiul, η μητέρα του μωρού σταμάτησε για να ρίξει μια ματιά στη βιτρίνα του έχοντας αφήσει το καρότσι με το μωρό της μέσα λίγο παραδίπλα.

Την ώρα εκείνη φαίνεται η 51χρονη, φορώντας γυαλιά και μάσκα, να πλησιάζει προς το καρότσι και να κοντοστέκεται κοιτώντας προς τη μεριά του καταστήματος σε εμπορικό δρόμο στην πόλη Μπλάκπουλ της Βρετανίας.

Αρχικά διστάζει, όμως στη συνέχεια πλησιάζει το καρότσι, το πιάνει από τα χερούλια του και αρχίζει να προχωράει ατάραχη φεύγοντας με αυτό.

Τρέχουν πίσω της

Ενώ έχει διανύσει μερικά μέτρα, η μητέρα αλλά και μια πελάτισσα από το κατάστημα φαίνεται να συνειδητοποιούν τι έχει γίνει και τρέχουν πίσω της για να την προλάβουν.

Την σταματάνε και τότε υπάρχει μια στιχομυθία μεταξύ των γυναικών με την 51χρονη να προσπαθεί να σπρώξει το καρότσι πάνω στις δύο γυναίκες χωρίς όμως να τα καταφέρει.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, η 51χρονη ενώ αρχικά διέφυγε επέστρεψε στο σημείο το απόγευμα της ίδιας ημέρας, οπότε και συνελήφθη από την αστυνομία. Μάλιστα, κατά τη διαδικασία της σύλληψής της έβρισε κι έφτυσε αστυνομικό.

Στο δικαστήριο, η μητέρα του παιδιού χαρακτήρισε το περιστατικό ως την χειρότερη μέρα της ζωής της.

Η 51χρονη δράστις κρίθηκε ένοχη για απόπειρα απαγωγής και αντίσταση κατά της Αρχής και αναμένεται να της ανακοινωθεί η ποινή της.