Βίντεο: Η τρομακτική στιγμή που γυναίκα αρπάζει καρότσι με μωρό – «Η χειρότερη μέρα της ζωής μου»

Enikos Newsroom

διεθνή

ΚΛΕΦΤΡΑ ΑΓΓΛΙΑ

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο όπου αποτυπώνεται η στιγμή που μια 51χρονη γυναίκα αρπάζει καρότσι με ένα 7 μηνών μωρό μέσα και προσπαθεί να φύγει.

Στο βιντεοληπτικό υλικό που κάνει τον γύρο του διαδικτύου φαίνεται αρχικά το καρότσι να είναι σταματημένο έξω από ένα εμπορικό κατάστημα πάνω στο πεζοδρόμιο. Σύμφωνα με την Daily Maiul, η μητέρα του μωρού σταμάτησε για να ρίξει μια ματιά στη βιτρίνα του έχοντας αφήσει το καρότσι με το μωρό της μέσα λίγο παραδίπλα.

ΚΛΕΦΤΡΑ ΑΓΓΛΙΑ

ΚΛΕΦΤΡΑ ΑΓΓΛΙΑ

Την ώρα εκείνη φαίνεται η 51χρονη, φορώντας γυαλιά και μάσκα, να πλησιάζει προς το καρότσι και να κοντοστέκεται κοιτώντας προς τη μεριά του καταστήματος σε εμπορικό δρόμο στην πόλη Μπλάκπουλ της Βρετανίας.

Αρχικά διστάζει, όμως στη συνέχεια πλησιάζει το καρότσι, το πιάνει από τα χερούλια του και αρχίζει  να προχωράει ατάραχη φεύγοντας με αυτό.

Τρέχουν πίσω της

Ενώ έχει διανύσει μερικά μέτρα, η μητέρα αλλά και μια πελάτισσα από το κατάστημα φαίνεται να συνειδητοποιούν τι έχει γίνει και τρέχουν πίσω της για να την προλάβουν.

Την σταματάνε και τότε υπάρχει μια στιχομυθία μεταξύ των γυναικών με την 51χρονη να προσπαθεί να σπρώξει το καρότσι πάνω στις δύο γυναίκες χωρίς όμως να τα καταφέρει.

ΚΛΕΦΤΡΑ ΑΓΓΛΙΑ

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, η 51χρονη ενώ αρχικά διέφυγε επέστρεψε στο σημείο το απόγευμα της ίδιας ημέρας, οπότε και συνελήφθη από την αστυνομία. Μάλιστα, κατά τη διαδικασία της σύλληψής της έβρισε κι έφτυσε αστυνομικό.

Στο δικαστήριο, η μητέρα του παιδιού χαρακτήρισε το περιστατικό ως την χειρότερη μέρα της ζωής της.

ΚΛΕΦΤΡΑ ΑΓΓΛΙΑ

Η 51χρονη δράστις κρίθηκε ένοχη για απόπειρα απαγωγής και αντίσταση κατά της Αρχής και αναμένεται να της ανακοινωθεί η ποινή της.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΦ: προσοχή σε φυτικό σκεύασμα που διακινείται μέσω διαδικτύου

Ποια είναι η καλύτερη ώρα να πάρετε πρωτεΐνη για αύξηση μυϊκής μάζας; Τι λένε οι ειδικοί

Τσιάρας: Πρόθεσή μας να γίνουν οι πληρωμές των αγροτών το συντομότερο δυνατό – Θέλουμε να αποφύγουμε πάση θυσία το lockdown

Επίδομα θέρμανσης: Πότε και πώς θα χορηγηθεί για την περίοδο 2025-2026

Έφτασε στο τέλος της η αποστολή του Juno της NASA; – Γιατί δεν μπορεί να το επιβεβαιώσει κανείς

Οι Universal και Warner προωθούν συμφωνίες αδειοδότησης για την AI – Μια νέα εποχή για τα δικαιώματα στη μουσική ξεκινά
περισσότερα
16:22 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Γκρέτα Τούνμπεργκ: Παρουσίασε Ισραηλινό όμηρο ως Παλαιστίνιο κρατούμενο – Η αντίδραση της οικογένειάς του

Έντονες αντιδράσεις προκλήθηκαν από μία ανάρτηση της Γκρέτα Τούνμπεργκ στα social media. Η Σου...
15:15 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Τουρκία: Μαζικές ανακρίσεις διασημοτήτων για πιθανή χρήση ναρκωτικών ουσιών – Η αστυνομία ζήτησε να κάνουν εξετάσεις αίματος

Εκτεταμένη έρευνα για υπόθεση ναρκωτικών έχει προκαλέσει αίσθηση στην Τουρκία, καθώς δεκάδες γ...
14:34 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Παρέμβαση-σοκ από Ζαχάροβα: Η Ελλάδα στην Κύπρο το 1974 παραβίασε το διεθνές δίκαιο

Η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ, Μαρία Ζαχάροβα, εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά της Ευρωπαϊκής Ένωση...
14:24 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

ΗΠΑ: Πίνακες του Μπομπ Ρος θα… στηρίξουν οικονομικά τη δημόσια ραδιοτηλεόραση – Σε δημοπρασία περίπου 30 έργα του

Έργα του διάσημου καθηγητή τέχνης Μπομπ Ρος θα πωληθούν σε δημοπρασία στο Λος Άντζελες των ΗΠΑ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης