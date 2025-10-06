Γκρέτα Τούνμπεργκ στο «Ελ. Βενιζέλος»: «Μια γενοκτονία συμβαίνει μπροστά στα μάτια μας – Η αλληλεγγύη δεν είναι έγκλημα»

«Άλλη μια φορά το διεθνές δίκαιο παραβιάστηκε από το Ισραήλ, εμποδίζοντας την ανθρωπιστική βοήθεια να φτάσει στη Γάζα», δήλωσε η Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ κατά την άφιξή της στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος.

Αναφερόμενη την κράτηση των ακτιβιστών σε φυλακή του Ισραήλ, τόνισε, ότι παρότι θα μπορούσε να μιλάει για ώρες για την κακομεταχείρισή τους, «δεν είναι αυτή η ιστορία, αλλά το ότι το Ισραήλ κλιμακώνει τη γενοκτονία και τη μαζική καταστροφή». Πρόσθεσε, ότι «Μια γενοκτονία συμβαίνει μπροστά στα μάτια μας. Αυτή η γενοκτονία συμβαίνει με τη συνενοχή των κυβερνήσεών μας, των θεσμών μας, των ΜΜΕ μας και των εταιρειών μας».

Τόνισε πως πρέπει να σταματήσει «η πολιορκία, η κατοχή και η καταπίεση», ενώ επισήμαινε πως «η αλληλεγγύη δεν είναι έγκλημα, δεν πρέπει να πάρουμε τα μάτια μας από τη Γάζα, ούτε από όσες περιοχές υποφέρουν, όπως το Κονγκό, το Σουδάν, το Αφγανιστάν».

Σημειώνεται ότι σήμερα το απόγευμα επέστρεψαν στην Αθήνα από το Ισραήλ οι 27 Έλληνες , μέλη του διεθνούς στόλου αλληλεγγύης Global Sumud Flotilla, καθώς και 134 ακόμα ακτιβιστών από 15 ευρωπαϊκές χώρες.



