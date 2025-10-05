Γκρέτα Τούνμπεργκ: Η απάντηση του Ισραήλ στις καταγγελίες για κακομεταχείριση κατά την κράτησή της – «Θρασύτατα ψεύδη»

Enikos Newsroom

διεθνή

Τούνμπεργκ

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε κατηγορηματικά τις κατηγορίες ότι η ακτιβίστρια από την Σουηδία Γκρέτα Τούνμπεργκ και άλλοι φιλοπαλαιστίνιοι ακτιβιστές υπέστησαν κακομεταχείριση στη διάρκεια της κράτησής τους, κάνοντας λόγο για «θρασύτατα ψεύδη».

Ωστόσο, ο ακροδεξιός υπουργός Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ δήλωσε ότι είναι «υπερήφανος που αντιμετωπίσαμε τους ‘ακτιβιστές του στολίσκου’ ως υποστηρικτές της τρομοκρατίας». Σε δήλωσή του, ο Μπεν-Γκβιρ τόνισε πως «όποιος υποστηρίζει την τρομοκρατία είναι τρομοκράτης και του αξίζουν οι συνθήκες που ταιριάζουν σε τρομοκράτες».

Το υπουργείο Εξωτερικών, σε σημερινή ανάρτησή του στο X, επισήμανε πως η Τούνμπεργκ και οι άλλοι κρατούμενοι απέρριψαν την επιτάχυνση της απέλασής τους, επιμένοντας να παραμείνουν υπό κράτηση.

«Επίσης η Γκρέτα δεν διαμαρτυρήθηκε στις ισραηλινές αρχές για οποιονδήποτε απ’ αυτούς τους γελοίους και αβάσιμους ισχυρισμούς – επειδή όλα αυτά δεν συνέβησαν ποτέ», αναφέρεται στην ανάρτηση.

Ο Μπεν-Γκβιρ δήλωσε ότι επισκέφθηκε τα πλοία και δεν είδε «ούτε βοήθεια ούτε ανθρωπισμό». Βρήκε αντιθέτως, όπως είπε, «ένα πακέτο παιδικής τροφής και ένα ολόκληρο πλοίο γεμάτο ανθρώπους που προσποιούνταν ότι είναι ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι οποίοι ήρθαν στην πραγματικότητα για να υποστηρίξουν την τρομοκρατία και να διασκεδάσουν σε βάρος μας».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι ακτιβιστές «θα πρέπει να νιώσουν καθαρά τις συνθήκες κράτησης και να σκεφτούν δύο φορές πριν πλησιάσουν ξανά το Ισραήλ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-DPA

20:34 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

