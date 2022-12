Γερμανία: Ο σιδηροδρομικός και ο πρίγκιπας που σχεδίαζαν να ανατρέψουν την Δημοκρατία

Τα σχέδια να μετατραπεί η Γερμανία σε πριγκιπάτο, υπό τον πρίγκιπα Ερρίκο 13ο του Οίκου του Ρόις, δείχνει πόσο νοσηρά μπορεί να είναι ακόμα κάποια μυαλά στην Ευρώπη, ενώ η δήλωση του προέδρου της χώρας Φρανκ Βάλτερ Σταϊενμάιερ, ότι μια δημοκρατία πρέπει και να μπορεί να αμυνθεί και για το λόγο αυτό απαιτείται η αντίσταση της κοινωνίας, δείχνει πόσο μεγάλη είναι σήμερα η ανάγκη να γίνει σε όλους τους Ευρωπαίους βαθιά συνείδηση, η πεποίθηση στις αξίες της Δημοκρατίας.

Η επιχείρηση σκούπα της γερμανικής αστυνομίας σε σπίτια υπόπτων μελών της εξτρεμιστικής οργάνωσης «Πολίτες του Ράιχ», η οποία είχε στόχο την ανατροπή της κυβέρνησης του Βερολίνου άφησε άναυδη την Ευρώπη.

Ο ομοσπονδιακός πρόεδρος Φρανκ – Βάλτερ Σταϊνμάιερ εξέφρασε τη «βαθιά ανησυχία» του για τα υποτιθέμενα σχέδια πραξικοπήματος των λεγόμενων «Πολιτών του Ράιχ», ενώ τόνισε ότι, εφόσον αποδειχθεί ότι προετοιμάζονταν τρομοκρατικές ενέργειες, «πρέπει να ληφθούν μέτρα και το ποινικό δίκαιο να θέσει τα όρια».

«Μια φιλελεύθερη δημοκρατία όπως στη Γερμανία, πρέπει και να μπορεί να αμυνθεί. Απαιτείται επίσης η αντίσταση της κοινωνίας», δήλωσε ο κ. Σταϊνμάιερ συνέντευξή του στο MDR. Η ικανότητα της δημοκρατίας να υπερασπίζεται τον εαυτό της καταδεικνύεται επίσης από το γεγονός ότι όσοι έχουν διαφορετικές απόψεις και δεν θέλουν μια φιλελεύθερη, ανοιχτή, δημοκρατική Γερμανία, μιλούν πιο δυνατά από τους άλλους, πρόσθεσε ο ομοσπονδιακός πρόεδρος.

Νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφεν Χεμπεστράιτ είχε χαρακτηρίσει ως «εξαιρετικά επικίνδυνα» τα σχέδια των «Πολιτών του Ράιχ». Εξ όσων γνωρίζουμε, «μιλάμε για μια οργάνωση που σχεδίαζε την εξάλειψη του δημοκρατικού συνταγματικού κράτους μας», δήλωσε ο κ. Χεμπεστράιτ και παρέπεμψε στην πρώτη ομιλία του Όλαφ Σολτς ως καγκελάριου, όταν είχε χαρακτηρίσει τον δεξιό εξτρεμισμό ως «τη μεγαλύτερη απειλή για τη δημοκρατία μας». Η οργάνωση στρεφόταν εναντίον όσων μας ενώνουν: το κράτος δικαίου η ελευθερία, η ισότητα και η προστασία των μειονοτήτων, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Οι «Πολίτες του Ράιχ», ο κεντρικός πυρήνας των οποίων εξαρθρώθηκε σήμερα στη «μεγαλύτερη μεταπολεμικά αντιτρομοκρατική επιχείρηση» των γερμανικών δυνάμεων ασφαλείας, αποτελούν ένα συνονθύλευμα ατόμων και ομάδων από την ακροδεξιά σκηνή, τον νεοναζιστικό χώρο, τους κύκλους θεωριών συνωμοσίας και τους αρνητές της πανδημίας του κορονοϊού. Απορρίπτουν τη νομιμότητα του σύγχρονου γερμανικού κράτους και πιστεύουν στο Ράιχ (1871-1945).

Σύμφωνα με την οργάνωση, το Ράιχ εξακολουθεί να υπάρχει στα προπολεμικά όριά του και κυβερνάται από μια Προσωρινή Κυβέρνηση (KRR) ή εξόριστη κυβέρνηση. Το σημερινό γερμανικό κράτος είναι παράνομο και το Σύνταγμα της Βαϊμάρης (1919) παραμένει σε ισχύ. Γι΄αυτούς, η γερμανική συνθηκολόγηση απορρίπτεται, όπως και το Σύνταγμα του 1949, στο οποίο τονίζεται ότι η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία δεν αποτελεί διάδοχο σχήμα του Ράιχ. «Οι Πολίτες του Ράιχ» πιστεύουν ότι το Ράιχ παραμένει ζωντανό, αλλά δεν μπορεί να λειτουργήσει ως κράτος, επειδή του λείπει η οργάνωση και οι κυβερνητικές αρχές.

Ιδρυτής της αρχικής προσωρινής κυβέρνησης του Ράιχ ήταν το 1985 ο Βόλφγκανγκ Γκούντερ Έμπελ, πρώην επιστάτης στον σιδηρόδρομο του Ράιχ στο Δυτικό Βερολίνο. Ο Έμπελ είχε αυτοανακηρυχθεί «Καγκελάριος του Ράιχ», αλλά έπειτα από διαφωνίες με άλλα στελέχη δημιουργήθηκαν πολλές «κυβερνήσεις», ακόμη και στη Νεβάδα των ΗΠΑ. Από αυτές τυπώνονται νόμισμα και γραμματόσημα, εκδίδονται άδειες οδήγησης, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις ιδρύονται και «κρατικές υπηρεσίες». Συχνά μέλη της οργάνωσης αρνούνται να πληρώσουν φόρους, ενώ επιβάλλουν «πρόστιμα» και εκδίδουν εντάλματα σύλληψης σε βάρος υπαλλήλων οι οποίοι αρνούνται να δεχθούν τα έγγραφά τους και δεν αναγνωρίζουν την εξουσία των δικαστηρίων.

Τον Απρίλιο του 2018 οι γερμανικές μυστικές υπηρεσίες εκτιμούσαν ότι τα μέλη της οργάνωσης είχαν αυξηθεί κατά 80% τα προηγούμενα δύο χρόνια, για να φθάσουν συνολικά περίπου τις 20.000. Από αυτούς οι 950 ήταν καταχωρισμένοι ως «ακροδεξιοί». Ο μέσος όρος ηλικίας των μελών των Πολιτών του Ράιχ βρίσκεται πάνω από τα 50 έτη, είναι κυρίως άνδρες και ζουν στα νότια της Γερμανίας. Τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί περιπτώσεις στελεχών της αστυνομίας και των ενόπλων δυνάμεων τα οποία προσχώρησαν στην οργάνωση. Τον Οκτώβριο του 2016 ένας βαυαρός αστυνομικός τέθηκε σε διαθεσιμότητα λόγω των διασυνδέσεών του με τους «Πολίτες του Ράιχ».

Η επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα από περίπου 3000 αστυνομικούς αποτελεί την μεγαλύτερη μεταπολεμικά κινητοποίηση των δυνάμεων ασφαλείας στον χώρο της τρομοκρατίας και είχε ως βασικό στόχο την ομάδα γύρω από τον πρίγκιπα Ερρίκο 13ο, διάδοχο του Οίκου των Ρόις. Ο πρίγκιπας είναι μεταξύ των 25 ατόμων που συνελήφθησαν σήμερα σε έρευνες σε 11 κρατίδια, με την υποψία της συμμετοχής σε τρομοκρατική οργάνωση. Η πρώην βουλευτής της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) Μπίργκιτ Μάλζακ-Βίνκεμαν, δικαστής στο Βερολίνο, προοριζόταν για «υπουργός Δικαιοσύνης» του Ράιχ και έχει επίσης συλληφθεί.

