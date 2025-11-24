Γερμανία: «Καθοριστική επιτυχία» για την ΕΕ οι συνομιλίες στη Γενεύη – «Όλα τα ευρωπαϊκά ζητήματα αφαιρέθηκαν» από το σχέδιο Τραμπ

Ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Γιόχαν Βάντεφου,λ δήλωσε σήμερα ότι οι συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ουκρανία, που διεξάγονται στη Γενεύη επί του «σχεδίου Τραμπ» για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, έχουν σημειώσει μια «καθοριστική επιτυχία» για τους Ευρωπαίους.

«Όλα τα ζητήματα που αφορούν την Ευρώπη, περιλαμβανομένων εκείνων που αφορούν το ΝΑΤΟ, έχουν αφαιρεθεί από αυτό το σχέδιο. Αυτή είναι μια καθοριστική επιτυχία την οποία σημειώσαμε χθες», δήλωσε ο Βάντερφουλ στον ραδιοφωνικό σταθμό Deutschlandfunk radio.

«Ήταν σαφές από την αρχή, όπως επανειλημμένως δηλώσαμε, ότι η όποια συμφωνία δεν θα πρέπει να παρακάμπτει τους Ευρωπαίους και τους Ουκρανούς», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ