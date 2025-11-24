Γερμανία: «Καθοριστική επιτυχία» για την ΕΕ οι συνομιλίες στη Γενεύη – «Όλα τα ευρωπαϊκά ζητήματα αφαιρέθηκαν» από το σχέδιο Τραμπ

Enikos Newsroom

διεθνή

Γερμανία: «Καθοριστική επιτυχία» για την ΕΕ οι συνομιλίες στη Γενεύη – «Όλα τα ευρωπαϊκά ζητήματα αφαιρέθηκαν» από το σχέδιο Τραμπ
Φωτογραφία: Reuters

Ο  υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Γιόχαν Βάντεφου,λ δήλωσε σήμερα ότι οι συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ουκρανία, που διεξάγονται στη Γενεύη επί του «σχεδίου Τραμπ» για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, έχουν σημειώσει μια «καθοριστική επιτυχία» για τους Ευρωπαίους.

Ουκρανία: Σημάδια «προόδου» στη Γενεύη με αλλαγές στο σχέδιο των ΗΠΑ που θεωρήθηκε «φιλορωσικό» – Η «αντιπρόταση» της Ευρώπης

«Όλα τα ζητήματα που αφορούν την Ευρώπη, περιλαμβανομένων εκείνων που αφορούν το ΝΑΤΟ, έχουν αφαιρεθεί από αυτό το σχέδιο. Αυτή είναι μια καθοριστική επιτυχία την οποία σημειώσαμε χθες», δήλωσε ο Βάντερφουλ στον ραδιοφωνικό σταθμό Deutschlandfunk radio.

«Ήταν σαφές από την αρχή, όπως επανειλημμένως δηλώσαμε, ότι η όποια συμφωνία δεν θα πρέπει να παρακάμπτει τους Ευρωπαίους και τους Ουκρανούς», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

A.Γεωργιάδης: Παρουσίαση νέων ψηφιακών εργαλειών με τεχνητή νοημοσύνη στο ΕΣΥ – Παρούσα και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

10 τροφές με περισσότερα προβιοτικά από ένα γιαούρτι

Θα υπάρξει πρόγραμμα Σπίτι μου 3; Τι απαντά η Μιχαηλίδου

Νέα έρευνα της ManpowerGroup: Αυτοί είναι οι παράγοντες που ενισχύουν την αυτοπεποίθηση των υποψηφίων σε συνεντεύξεις εργασ...

Κλέφτες επιστρέφουν Android συσκευές γιατί «δεν τις θέλουν» – Γιατί στοχεύουν μόνο iPhones

Τι σημαίνει η φράση «εις άτοπον απαγωγή» και από πού προέρχεται
περισσότερα
15:42 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

ΕΕ: «Είμαστε ενωμένοι στην υποστήριξη της Ουκρανίας» – Φον ντερ Λάιεν και Αντόνιο Κόστα χαιρετίζουν την πρόοδο στη Γενεύη

Για «ουσιαστική» και «καλή» πρόοδο στις συζητήσεις της Γενεύης σχετικά με τις ειρηνευτικές προ...
15:35 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν – Πούτιν: Στο επίκεντρο η Ουκρανία

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο ομόλογό...
15:21 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Jimmy Cliff: Πέθανε σε ηλικία 81 ετών ο σπουδαίος ρέγκε τραγουδιστής και «πολιτιστικό σύμβολο» της Τζαμάικα

Ο θρυλικός τραγουδιστής και ηθοποιός Jimmy Cliff, γνωστός για τη συνεισφορά του στη διάδοση τη...
14:11 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Κρεμλίνο: Αναμένει να δει την εξέλιξη των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας – «Δεν έχουμε ενημερωθεί επισήμως»

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι θα περιμένει να δει πώς θα εξελιχθούν οι συνομιλίες μεταξύ τ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα