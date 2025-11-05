Γερμανία: Ισόβια κάθειρξη σε νοσηλευτή που σκότωνε ασθενείς του – Τους χορηγούσε θανατηφόρες δόσεις μορφίνης

Enikos Newsroom

διεθνή

Γερμανία: Ισόβια κάθειρξη σε νοσηλευτή που σκότωνε ασθενείς του – Τους χορηγούσε θανατηφόρες δόσεις μορφίνης
Πηγή: dpa/AFP

Ένοχος για την δολοφονία 10 ασθενών και την απόπειρα δολοφονίας άλλων 27, κρίθηκε σήμερα ένας νοσηλευτής στο Άαχεν, με το δικαστήριο να του επιβάλλει ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Ο 44χρονος νοσηλευτής εργαζόταν σε νοσοκομείο του Βίρζελεν, κοντά στο Άαχεν, στο τμήμα παρηγορητικής φροντίδας ηλικιωμένων και σκότωνε τους ασθενείς χορηγώντας τους θανατηφόρες δόσεις μορφίνης και μιδαζολάμης.

Τα εγκλήματα διεπράχθησαν από τον Δεκέμβριο του 2023 έως και τον Μάιο του 2024 και από το δικαστήριο χαρακτηρίστηκαν ως «ιδιάζουσας σοβαρότητας», γεγονός το οποίο αποκλείει το ενδεχόμενο πρόωρης αποφυλάκισης του 44χρονου έπειτα από 15 χρόνια.

Οι δικηγόροι του κατηγορούμενοι ζήτησαν την απαλλαγή του, επικαλούμενοι διαταραχή προσωπικότητας. Σύμφωνα πάντως με την Εισαγγελία του Άαχεν, έχουν πραγματοποιηθεί εκταφές περισσότερων ασθενών του καταδικασθέντος, προκειμένου να διερευνηθούν εκ νέου οι συνθήκες θανάτου τους.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μάριος Θεμιστοκλέους: Βελτιώνουμε τις συνθήκες για τους ογκολογικούς ασθενείς και μειώνουμε τις αναμονές

3 τροφές που αποτοξινώνουν φυσικά τα νεφρά, σύμφωνα με ειδικό

Αντίθετος σε μείωση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο ο Στουρνάρας

Χατζηδάκης: Οι 7 προτεραιότητες της κυβέρνησης για το 2026 – «Μεγαλύτερη σοβαρότητα, διότι ό,τι χτίζεται με κόπο μπορεί να ...

Μυστηριώδη μπλε σκυλιά εμφανίστηκαν στην απαγορευμένη ζώνη του Τσερνόμπιλ

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τη γάτα στην εικόνα σε 6 δευτερόλεπτα
περισσότερα
20:37 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Έκαναν δοκιμαστική εκτόξευση διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου Minuteman III – Ενημέρωσαν πρώτα την Μόσχα

Οι  ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ προχώρησαν σήμερα, Τετάρτη, σε δοκιμαστική εκτόξευση διηπειρωτικο...
19:51 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Τουλάχιστον 9 οι νεκροί στη συντριβή αεροσκάφους μεταφοράς φορτίων, κοντά στο αεροδρόμιο της Λούιβιλ

Στους 9 έχουν φτάσει οι νεκροί από την συντριβή αεροσκάφους μεταφοράς φορτίων της UPS αμέσως μ...
18:43 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

Μεξικό: Θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης η πρόεδρος Σέινμπαουμ

Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ έπεσε θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης από ένα άνδρα ...
17:52 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

Κομισιόν: Παρουσίασε σχέδια για ταχύτερα και πιο συνδεδεμένα τρένα στην Ευρώπη – Σε 6 ώρες το Σόφια – Αθήνα

Το σχέδιό της Κομισιόν για την επιτάχυνση του δικτύου με τρένα υψηλής ταχύτητας στην Ευρώπη, μ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς