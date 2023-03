Γερμανία: Η ιστορική ομιλία του βασιλιά Καρόλου στην Bundestag και τα μοναδικά κοσμήματα της Καμίλα 

«Η ασφάλεια της Ευρώπης απειλείται, όπως και οι δημοκρατικές αξίες», προειδοποίησε ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ από το βήμα του Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου (Bundestag) και επαίνεσε τη στάση της Γερμανίας και την εκτεταμένη στήριξη που προσφέρει στην Ουκρανία.

Η ιστορική ομιλία του, κυρίως στα γερμανικά, ήταν μια εκτενής αναφορά στους στενούς δεσμούς Βρετανίας – Γερμανίας και στην προοπτική εμβάθυνσής τους. Ο Κάρολος έγινε σήμερα ο πρώτος μονάρχης που απευθύνεται στην ολομέλεια της Bundestag.

«Η Γερμανία και η Βρετανία έχουν αναλάβει σημαντικό ρόλο. Ως οι μεγαλύτεροι ευρωπαίοι δωρητές, αντέδρασαν αποφασιστικά και πήραν αποφάσεις οι οποίες μπορεί να θεωρούνταν προηγουμένως αδιανόητες. Η πολεμική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας έφερε αφάνταστα δεινά σε πολλούς αθώους. Αμέτρητες ζωές καταστράφηκαν, η ελευθερία και οι άνθρωποι αντιμετωπίζονται βάναυσα. Η ασφάλεια της Ευρώπης απειλείται, όπως και οι δημοκρατικές μας αξίες, αλλά ο κόσμος δεν έμεινε να παρακολουθεί τον πόλεμο με σταυρωμένα τα χέρια. Μπορούμε να αντλήσουμε θάρρος από την ενότητά μας», δήλωσε ο βρετανός μονάρχης από το βήμα της Bundestag και επαίνεσε θερμά την στάση της Γερμανίας.

Αναφερόμενος στις σχέσεις των δύο χωρών, ο Κάρολος Γ’ μίλησε για τη μητέρα του, η οποία «έχει κερδίσει μια θέση στην καρδιά των Γερμανών» και σημείωσε ότι ο ίδιος και η οικογένειά του συγκινήθηκαν ιδιαίτερα από τις χιλιάδες καταχωρήσεις στο βιβλίο συλλυπητηρίων που είχε ανοίξει στη βρετανική πρεσβεία μετά τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ. Ιδιαίτερη μνεία έκανε ο βασιλιάς στον φωτισμό της Πύλης του Βρανδεμβούργου στα χρώματα της σημαίας του Ηνωμένου Βασιλείου, όταν πέθανε η βασίλισσα. «Σημαίνει πολλά για μένα το γεγονός ότι βρίσκομαι στη Γερμανία στην πρώτη μου επίσημη επίσκεψη στο εξωτερικό – κυρίως επειδή μπορώ να μιλήσω εδώ και να ανανεώσω τη δέσμευσή μας για τη φιλία των χωρών μας. Είμαι υπερήφανος για αυτή τη φιλία. Χαίρομαι που βρισκόμαστε δίπλα δίπλα και αναλαμβάνουμε ηγετικό ρόλο προκειμένου να διασφαλίσουμε το μέλλον μας», επισήμανε, με το βλέμμα κυρίως σε συνεργασίες για την προστασία του κλίματος.

Ο Κάρολος ανέτρεξε ακόμη στην Χανσεατική Ένωση, στον Ουίλιαμ Σαίξπηρ, στους Βeatles, στον Γκέοργκ Φρίντριχ Χέντελ, στον ζωγράφο Γουίλιαμ Τέρνερ, αλλά και στο γερμανικό συγκρότημα Kraftwerk, τους κωμικούς των Monty Python και τη νίκη της Αγγλίας επί της Γερμανίας στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου Γυναικών το 2022. «Βρετανοί και Γερμανοί γελούν πολύ μαζί, πολλές φορές και ο ένας σε βάρος του άλλου», είπε γελώντας ο βασιλιάς.

Η ομιλία του βρετανού μονάρχη στην Bundestag προκάλεσε όμως και αντιδράσεις από την πλευρά της Αριστεράς, η οποία είχε εξ αρχής διαφωνήσει με τη σχετική πρόσκληση. «Μόνο δημοκρατικά εκλεγμένοι πολιτικοί και αρχηγοί κρατών πρέπει να μιλούν στην Bundestag – και ο Κάρολος δεν εκλέγεται», δήλωσε στο ARD το στέλεχος του κόμματος Γιαν Κόρτε και χαρακτήρισε το περιεχόμενο της ομιλίας «εκτός τόπου και χρόνου». «Δεν αρμόζει στο ανώτατο δημοκρατικό πλαίσιο να υποκύπτει σε έναν μονάρχη. Και θεωρώ περίεργο το γεγονός ότι σε περιόδους πληθωρισμού και ραγδαία αυξανόμενης φτώχειας, η Bundestag δε χρειάζεται κάποιον που γεννήθηκε κυριολεκτικά με ένα χρυσό κουτάλι στο στόμα του», δήλωσε ο αρχηγός της Αριστεράς Μάρτιν Σιρντεβάν.

Ο βασιλιάς Κάρολος, ο οποίος νωρίτερα σήμερα συναντήθηκε με τον καγκελάριο Όλαφ Σολτς, επισκέπτεται αυτή την ώρα οικολογικό αγρόκτημα στο Βρανδεμβούργο, ενώ αύριο θα μεταβεί στο Αμβούργο όπου, σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, θα επισκεφτεί την εκκλησία του Αγίου Νικολάου – μνημείου αφιερωμένου στα θύματα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και ειδικότερα στους 42.600 νεκρούς από τους βρετανοαμερικανικούς βομβαρδισμούς του 1943, στο πλαίσιο της επιχείρησης «Γόμορρα».

Στο δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν του βασιλιά Καρόλου και της βασιλικής συζύγου, Καμίλα, ο ομοσπονδιακός πρόεδρος Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ στο «Bellevue Palace» στο Βερολίνο, η Καμίλα απέδωσε φόρο τιμής στην Βασίλισσα Ελισάβετ και στην γιαγιά του συζύγου της, επιλέγοντας την περίφημη τιάρα Greville και ένα διαμαντένιο περιδέραιο από την συλλογή της βασίλισσας.

Σύμφωνα με το tatler η βασιλική σύζυγος φόρεσε ένα μαύρο φόρεμα με ασημένιες λεπτομέρειες του αγαπημένου της βρετανού σχεδιαστή Μπρους Όλντφιλντ (Bruce Oldfield) και το συνδύασε με εντυπωσιακά διαμαντένια σκουλαρίκια και βραχιόλι.

Το περιδέραιο ήταν δώρο γάμου στην βασίλισσα Ελισάβετ το 1947, ενώ το διαμαντένιο διάδημα «Greville» ήταν το αγαπημένο της βασιλομήτωρος. Δημιουργήθηκε για την Μάργκαρετ Γκρεβίλλ (Margaret Greville) την βρετανίδα φιλάνθρωπος που έζησε στις αρχές του 20ού αιώνα.

