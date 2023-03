Ο Βασιλιάς Κάρολος με βραχιόλι στο χέρι: Το πρώτο επίσημο πορτρέτο του – Φιλοτεχνήθηκε σε 2 εβδομάδες

Την ώρα που ο βασιλιάς Κάρολος πραγματοποιεί επίσκεψη στην Γερμανία, το Παλάτι έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο επίσημο πορτρέτο του, που φιλοτέχνησε ένας 35χρονος ζωγράφος σε δυο εβδομάδες.

Δημιουργός του πίνακα με λάδι είναι ο ‘Αλιστερ Μπάρφορντ , ο ζωγράφος που φιλοτέχνησε πίνακα της εκλιπούσης βασίλισσας Ελισάβετ το 2015.

Ο Μπάρφορντ έπρεπε μέσα σε δύο εβδομάδες να ολοκληρώσει το έργο, προκειμένου ο πίνακας να αποτελέσει το εξώφυλλο της ειδικής έκδοσης για την στέψη του Κάρολου, του περιοδικού Illustrated Coronation Edition.

BREAKING NEWS: The first official portrait of our most gracious Sovereign Lord King Charles! Painted by Alastair Barford, who painted Queen Elizabeth II in Garter Robes in 2015. 38 days to Coronation Day – God save The King! https://t.co/htTwywFMPX pic.twitter.com/rCy0yo6thQ

— Coronation Countdown (@CoronationCount) March 28, 2023