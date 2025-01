Γερμανία: Αυξάνονται τα ποσοστά του AfD στις δημοσκοπήσεις – Αντιδράσεις για το μανιφέστο που περιλαμβάνει «επαναμετανάστευση» και κλείσιμο συνόρων

Η ακροδεξιά γερμανική παράταξη Alternative für Deutschland/AfD (Εναλλακτική λύση για τη Γερμανία) παρουσίασε το Σάββατο (11/01) το μανιφέστο της, ενόψει των κρίσιμων εκλογών της 23ης Φεβρουαρίου. Ωστόσο, παρά τις γενικότερες αντιδράσεις, το AfD συνεχίζει να αυξάνει τα ποσοστά του στις δημοσκοπήσεις.

Καταγράφοντας 22% και καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση, πίσω από τη CDU/CSU που βρίσκεται στο 30%, η Άλις Βάιντελ συνεχίζει απτόητη να προωθεί το πρόγραμμα που διχάζει τη Γερμανία και ανησυχεί την Ευρώπη.

Οι Σοσιαλδημοκράτες του καγκελάριου Όλαφ Σολτς διατηρούνται στο 14%-16%, ενώ οι Πράσινοι έχουν ανέβει στο 15%.

Ωστόσο, μικρότερα κόμματα, όπως το FDP (4%) και η Die Linke (3%-4%), κινδυνεύουν να μείνουν εκτός Βουλής, καθώς δεν ξεπερνούν το όριο του 5%. Η κατάρρευση του κυβερνητικού συνασπισμού τον περασμένο μήνα οδήγησε σε πρόωρες εκλογές, ενώ το AfD φαίνεται να αξιοποιεί τη δυσαρέσκεια των Γερμανών ψηφοφόρων.

Οι θέσεις της Βάιντελ και του AfD περιλαμβάνουν εξαιρετικά αμφιλεγόμενες προτάσεις που καλύπτουν θέματα όπως η μετανάστευση, η παιδεία και το κλίμα, προκαλώντας σφοδρές αντιδράσεις εντός και εκτός Γερμανίας.

Το AfD ενσωμάτωσε στο πρόγραμμα του την έννοια της «επαναμετανάστευσης» (remigration), έναν όρο που χρησιμοποιείται συχνά σε ακροδεξιούς κύκλους. Ο όρος, όπως σημειώνει ο Guardian, παραπέμπει στη μαζική απέλαση μεταναστών, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, και έγινε αντικείμενο συζήτησης έπειτα από μια μυστική συνάντηση το 2023, στην οποία συμμετείχαν ακροδεξιοί εξτρεμιστές, νεοναζί και στελέχη του AfD.

Η αρχηγός του κόμματος, Άλις Βάιντελ, δήλωσε: «Οι πρώτες 100 ημέρες μιας κυβέρνησης με το AfD θα σημάνουν το πλήρες κλείσιμο των συνόρων της Γερμανίας και την επιστροφή οποιουδήποτε ταξιδεύει χωρίς έγγραφα».

Στην ίδια ομιλία, τόνισε ότι θα προχωρήσουν σε «μαζικές απελάσεις».

Το μανιφέστο περιλαμβάνει, επίσης, προτάσεις για αποχώρηση της Γερμανίας από τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα, την έξοδο από το ευρώ και τη δημιουργία μιας νέας συνομοσπονδίας κρατών.

Παράλληλα, η παράταξη αποφάσισε να διαλύσει τη νεολαία της, «Junge Alternative», η οποία έχει χαρακτηριστεί ως ακροδεξιά εξτρεμιστική οργάνωση από τις γερμανικές αρχές. Το κόμμα σχεδιάζει να την αντικαταστήσει με έναν νέο, λιγότερο ριζοσπαστικό οργανισμό, απόφαση που προκάλεσε διχασμό στις τάξεις του.

Το συνέδριο του AfD στη Ρίζα, στη Σαξονία, συνοδεύτηκε από έντονες αντιδράσεις. Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από τον χώρο, καθυστερώντας την έναρξη της εκδήλωσης.



Η Άλις Βάιντελ χαρακτήρισε τους διαδηλωτές «αριστερό όχλο», ενώ η αστυνομία παρενέβη δυναμικά για να διαλύσει τη συγκέντρωση, κάτι που προκάλεσε καταγγελίες για υπερβολική βία.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της, η Βάιντελ υπεραμύνθηκε του όρου «remigration», ο οποίος έχει προκαλέσει κατηγορίες για ρατσιστική και απάνθρωπη πολιτική.

Λίγες μέρες νωρίτερα, η Βάιντελ είχε προκαλέσει αντιδράσεις όταν κατά τη διάρκεια της συζήτησης που είχε με τον Έλον Μασκ στην πλατφόρμα X, ισχυρίστηκε ότι «ο Αδόλφος Χίτλερ ήταν στην πραγματικότητα κομμουνιστής».

AFD leader Alice Weidel tells Elon Musk that Hitler was a communist and goes on about antisemitism. We are no longer cooked we are burnt pic.twitter.com/kDyY6bNAfQ

— Tony Rigatoni (@tonyrigatonee) January 9, 2025