Γερμανία: Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος στην Στουτγάρδη – Αναφορές για τραυματίες

Aυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος στην πόλη Στουτγάρδη, στη Γερμανία. Σύμφωνα με την γερμανική εφημερίδα Bild, υπάρχουν αρκετοί τραυματίες, κάποιοι εξ αυτών σε σοβαρή κατάσταση.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου, σύμφωνα με το ίδιο μέσο, έχει συλληφθεί.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 6 το απόγευμα, όταν ένα αυτοκίνητο μάρκας Mercedes έπεσε πάνω σε πεζούς. Ο ακριβής αριθμός των τραυματιών δεν έχει ανακοινωθεί προς το παρόν από τις αρχές.

Σύμφωνα με την Bild, φωτογραφίες από το σημείο δείχνουν ένα σπασμένο καρότσι στις γραμμές του τραμ. Δεν είναι γνωστό αν υπάρχουν παιδιά μεταξύ των τραυματιών στο περιστατικό.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 5:50 μ.μ. στην Charlottenstrasse, στην πολυσύχναστη, πολλαπλών λωρίδων διασταύρωση των οδών B 27 και Olgastrasse στο κέντρο της Στουτγάρδης. Το αυτοκίνητο τύπου SUV έπεσε πάνω σε ομάδα πεζών, σε διάβαση που οδηγεί στη στάση του τραμ Olgaeck, τραυματίζοντας αρκετούς ανθρώπους. Πάντως πληροφορίες αναφέρουν ότι μεταξύ των ανθρώπων που τραυματίστηκαν είναι και μία μητέρα που είχε βγει για βόλτα με το παιδί της.

Αρχικά, έγινε λόγος για τρία θύματα, στη συνέχεια για έξι. Μια εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε στη BILD: “Ο ακριβής αριθμός δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί. Υπάρχουν επίσης σοβαροί τραυματισμοί”, είπε.

🇩🇪 Police report a man crashed his car into a crowd in central Stuttgart, injuring three people.

The fire department notes several victims are seriously injured.

The driver is in custody, according to a police spokesperson. — BILD pic.twitter.com/wciWeOnwSv

— Vanguard Intel Group 🛡 (@vanguardintel) May 2, 2025