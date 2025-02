Γερμανία: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε διαδηλωτές στο Μόναχο – Αναφορές για τουλάχιστον 15 τραυματίες

Συναγερμός σήμανε στο Μόναχο, όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε μια ομάδα ανθρώπων, όπου σύμφωνα με τα γερμανικά ΜΜΕ συμμετείχαν σε απεργιακή κινητοποίηση.

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, αναφέρει η Bild, ενώ ασθενοφόρα και αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας, που εργάζεται για την ειδησεογραφική ιστοσελίδα BR24, ανέφερε ότι το περιστατικό συνέβη σε συλλαλητήριο του συνδικάτου μεταφορών Verdi, όταν το αυτοκίνητο έπεσε πάνω τους ανθρώπους.

Es gab einen Vorfall in München bei der Verdi-Kundgebung. Ein Auto fuhr in den Demozug. Es liegt ein Mensch auf der Straße und ein junger Mann wurde von der Polizei abgeführt. Menschen sitzend weinend und zitternd am Boden. Einzelheiten noch unklar. @BR24 pic.twitter.com/9N3YvxbJ2O



«Οι άνθρωποι κάθονταν στο έδαφος, έκλαιγαν και έτρεμαν. Οι λεπτομέρειες για τα αίτια είναι ακόμα ασαφείς», πρόσθεσε ο δημοσιογράφος. Ένας άλλος μάρτυρας, σύμφωνα με το BR24, ανέφερε ότι το αυτοκίνητο έπεσε σκόπιμα πάνω στο πλήθος. Ωστόσο, η αστυνομία συνιστά να μην γίνονται εικασίες μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες.

JUST IN: A car has plowed into a crowd in Munich, Germany.

The first images from the scene have been shared. pic.twitter.com/sLxVAq09aM

— wR (@WeReporter) February 13, 2025