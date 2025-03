Γενεύη: Σήμερα η άτυπη συνάντηση για το Κυπριακό σε διευρυμένο σχήμα – Κοινή επιστολή Κόστα – Φον ντερ Λάιεν σε Γκουτέρες

Σήμερα πραγματοποιείται στη Γενεύη η άτυπη συνάντηση για το Κυπριακό σε διευρυμένο σχήμα, που συγκαλεί ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες.

Στις άτυπη συζήτηση συμμετέχουν οι επικεφαλής των αντιπροσωπειών: ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ο Τουρκοκύπριος Ερσίν Τατάρ, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν και ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου για Ευρωπαϊκά Θέματα Στίβεν Ντόιτι και τέσσερα ακόμη μέλη από την κάθε αντιπροσωπεία.

TRNC President @ErsinrTatar has arrived at the Intercontinental Hotel in Geneva as informal meeting on Cyprus in a broader format kicks off. Dinner being hosted for delegations by UNSG @antonioguterres pic.twitter.com/AN4bxTwfzh

— Kerem Haser (@HaserKerem) March 17, 2025