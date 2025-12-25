«Γεμίσαμε εξανθήματα» – Οικογένεια μήνυσε αεροπορική εταιρεία γιατί υποστηρίζει ότι η πτήση ήταν «μολυσμένη» με κοριούς

Σύνοψη από το

  • Μέλη οικογένειας από τη Βιρτζίνια των ΗΠΑ μήνυσαν την KLM και την Delta Air Lines, ισχυριζόμενοι ότι μολύνθηκαν από κοριούς κατά τη διάρκεια πτήσης της KLM που φέρεται να ήταν «μολυσμένη».
  • Η σύζυγος του Αλμπουκέρκι «άρχισε να αισθάνεται ότι έντομα περπατούσαν πάνω της», με το πλήρωμα να τους παροτρύνει «να κρατήσουν χαμηλούς τόνους». Φωτογραφίες έδειχναν έντομα και κόκκινες κηλίδες στα σώματα των ταξιδιωτών.
  • Η οικογένεια ζητεί αποζημίωση τουλάχιστον 200.000 δολαρίων, καθώς τα σημάδια στο δέρμα τους «κατέστρεψαν τις οικογενειακές τους διακοπές» και προκάλεσαν διάφορες ταλαιπωρίες.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Η οικογένεια που κατέθεσε αγωγή
Η οικογένεια που κατέθεσε αγωγή

Μέλη οικογένειας από τη Βιρτζίνια των ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι είχαν «φαγούρα, πληγές και εξανθήματα» ύστερα από μία πτήση της KLM Royal Dutch Airlines με την οποία ταξίδεψαν και που, σύμφωνα με την αγωγή που κατατέθηκε, φέρεται να ήταν «μολυσμένη» με κοριούς.

Οι Romulo Albuquerque και η σύζυγός του μήνυσαν τόσο την KLM όσο και την Delta Air Lines την περασμένη εβδομάδα, ισχυριζόμενοι ότι εκείνοι και τα δύο παιδιά τους μολύνθηκαν από τα ενοχλητικά έντομα κατά τη διάρκεια πτήσης της KLM για την οποία είχαν αγοράσει εισιτήρια μέσω της Delta.

Η τετραμελής οικογένεια δήλωσε ότι δέχθηκε δαγκώματα κατά τη διάρκεια της πτήσης προς τη Σερβία στις 21 Μαρτίου.  Η οικογένεια είχε κάνει κράτηση για μια πτήση της Delta από το Ρόανοουκ της Βιρτζίνια και επιβιβάστηκαν σε μια πτήση της KLM με ανταπόκριση στην Ατλάντα, η οποία έκανε στάση στο Άμστερνταμ πριν ταξιδέψουν προς τον τελικό τους προορισμό στο Βελιγράδι, σύμφωνα με την αγωγή που κατατέθηκε την Πέμπτη.  Και οι δύο πτήσεις εκτελούνταν από την KLM και η οικογένεια χρησιμοποίησε το πρόγραμμα SkyMiles της Delta για να αγοράσει τις θέσεις της, αναφέρει η αγωγή.

Φωτογραφίες που τραβήχτηκαν από τον Romulo Albuquerque έδειχναν νεκρά ακάρεα σε μια χαρτοπετσέτα. (Περιφερειακό Δικαστήριο της Δυτικής Περιφέρεια της Βιρτζίνια)

«Κάτι περπατούσε πάνω στο πουλόβερ»

Περίπου δύο ώρες μετά την αναχώρησή τους για την πτήση ανταπόκρισης προς το Άμστερνταμ, η σύζυγος του Αλμπουκέρκι «άρχισε να αισθάνεται ότι έντομα περπατούσαν πάνω της και ότι κάτι την δάγκωνε», αναφέρεται στην αγωγή.  «Τότε συνειδητοποίησε ότι έντομα περπατούσαν πάνω στο ανοιχτόχρωμο πουλόβερ της», αναφέρει η καταγγελία.

Το ζευγάρι «αμέσως ενημέρωσε το πλήρωμα της πτήσης», το οποίο με τη σειρά του «τους παρότρυνε να κρατήσουν χαμηλούς τόνους για να αποφευχθεί πανικός στο αεροπλάνο», σύμφωνα με την αγωγή.

Ο Albuquerque τράβηξε φωτογραφίες και βίντεο τα οποία έδειχναν τα έντομα να περπατούν πάνω στο πουλόβερ της συζύγου του και να κρύβονται ανάμεσα στις θέσεις τους. Οι φωτογραφίες, που συμπεριλήφθηκαν στην αγωγή, έδειχναν μικρά, ακάρεα, γεμάτα αίμα, σε μια χαρτοπετσέτα της KLM.

Άλλες φωτογραφίες έδειχναν τον καθένα από τους τέσσερις ταξιδιώτες με κόκκινες κηλίδες διάσπαρτες στα χέρια, τα πόδια και τον κορμό τους, σύμφωνα με την καταγγελία.


(Περιφερειακό Δικαστήριο της Δυτικής Περιφέρεια της Βιρτζίνια)

Τι απαντούν οι εταιρείες

Τα εμφανή σημάδια στο δέρμα τους «κατέστρεψαν τις οικογενειακές τους διακοπές και προκάλεσαν ταπείνωση, ντροπή, άγχος, δυσφορία, ταλαιπωρία, ιατρικά έξοδα και απώλεια ρούχων και προσωπικών αντικειμένων», ισχυρίζονται στην αγωγή τους.

Η οικογένεια ζητεί αποζημίωση και από τις δύο αεροπορικές εταιρείες ύψους τουλάχιστον 200.000 δολαρίων.

Η Post επικοινώνησε με τις Delta και KLM για σχόλιο. Σε δήλωση στο περιοδικό PEOPLE, η Delta ανέφερε ότι «οι ισχυρισμοί αφορούν πτήσεις που δεν εκτελέστηκαν από την Delta Air Lines» και ότι εξετάζει την αγωγή.

Η KLM δήλωσε στην Independent ότι η εταιρεία «δεν μπορεί να σχολιάσει τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς αυτή τη στιγμή», αλλά θα απαντήσει στην αγωγή μέσω «των κατάλληλων νομικών οδών».

(Περιφερειακό Δικαστήριο της Δυτικής Περιφέρεια της Βιρτζίνια)

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Χριστούγεννα: Ψυχολόγος εξηγεί πώς οι γιορτές λειτουργούν συχνά ως «μεγεθυντικός φακός» του ψυχισμού

Έχετε χοληστερίνη; Η καλύτερη ώρα να φάτε πρωινό, σύμφωνα με ειδικούς

Δήμος νησιού προσλαμβάνει νέο προσωπικό: Οι ειδικότητες και η προθεσμία για τις αιτήσεις

«Ειδικό» επίδομα από τον ΕΟΠΥΥ σε ασφαλισμένους-Οι δικαιούχοι και τα ποσά

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
11:21 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Τουρκία: Συνελήφθησαν 115 άτομα για σχέσεις με το Ισλαμικό Κράτος – Υποψίες ότι σχεδίαζαν επιθέσεις την Πρωτοχρονιά

Οι αρχές  στην Τουρκία έθεσαν υπό κράτηση 115 πρόσωπα με την υποψία ότι είναι μέλη του Ισλαμικ...
10:02 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Βίντεο: Γκαζιάρης οδηγός γκρέμισε τεράστιο χριστουγεννιάτικο δέντρο – Τώρα θα πρέπει να πληρώσει τα σπασμένα

Ακριβά θα κοστίσει η νυχτερινή βόλτα σε έναν γκαζιάρη οδηγό ο οποίος, ενώ έκανε «donuts», έχασ...
09:54 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Πάπας Λέων: Εκκλήσεις για ειρήνη στην πρώτη ευλογία του για τα Χριστούγεννα

Ο πάπας Λέων ΙΔ’ αναμένεται να επαναλάβει σήμερα την έκκλησή του για ειρήνη από την Βασιλική τ...
09:38 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Ρωσικά βομβαρδιστικά πραγματοποίησαν «προγραμματισμένη» πτήση βόρεια της Σκανδιναβίας

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι ρωσικά στρατηγικά βομβαρδιστικά έκαναν «προγραμμ...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα