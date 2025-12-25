«Γεμίσαμε εξανθήματα» – Οικογένεια μήνυσε αεροπορική εταιρεία γιατί υποστηρίζει ότι η πτήση ήταν «μολυσμένη» με κοριούς

Μέλη οικογένειας από τη Βιρτζίνια των ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι είχαν «φαγούρα, πληγές και εξανθήματα» ύστερα από μία πτήση της KLM Royal Dutch Airlines με την οποία ταξίδεψαν και που, σύμφωνα με την αγωγή που κατατέθηκε, φέρεται να ήταν «μολυσμένη» με κοριούς.

Οι Romulo Albuquerque και η σύζυγός του μήνυσαν τόσο την KLM όσο και την Delta Air Lines την περασμένη εβδομάδα, ισχυριζόμενοι ότι εκείνοι και τα δύο παιδιά τους μολύνθηκαν από τα ενοχλητικά έντομα κατά τη διάρκεια πτήσης της KLM για την οποία είχαν αγοράσει εισιτήρια μέσω της Delta.

Η τετραμελής οικογένεια δήλωσε ότι δέχθηκε δαγκώματα κατά τη διάρκεια της πτήσης προς τη Σερβία στις 21 Μαρτίου. Η οικογένεια είχε κάνει κράτηση για μια πτήση της Delta από το Ρόανοουκ της Βιρτζίνια και επιβιβάστηκαν σε μια πτήση της KLM με ανταπόκριση στην Ατλάντα, η οποία έκανε στάση στο Άμστερνταμ πριν ταξιδέψουν προς τον τελικό τους προορισμό στο Βελιγράδι, σύμφωνα με την αγωγή που κατατέθηκε την Πέμπτη. Και οι δύο πτήσεις εκτελούνταν από την KLM και η οικογένεια χρησιμοποίησε το πρόγραμμα SkyMiles της Delta για να αγοράσει τις θέσεις της, αναφέρει η αγωγή.

«Κάτι περπατούσε πάνω στο πουλόβερ»

Περίπου δύο ώρες μετά την αναχώρησή τους για την πτήση ανταπόκρισης προς το Άμστερνταμ, η σύζυγος του Αλμπουκέρκι «άρχισε να αισθάνεται ότι έντομα περπατούσαν πάνω της και ότι κάτι την δάγκωνε», αναφέρεται στην αγωγή. «Τότε συνειδητοποίησε ότι έντομα περπατούσαν πάνω στο ανοιχτόχρωμο πουλόβερ της», αναφέρει η καταγγελία.

Το ζευγάρι «αμέσως ενημέρωσε το πλήρωμα της πτήσης», το οποίο με τη σειρά του «τους παρότρυνε να κρατήσουν χαμηλούς τόνους για να αποφευχθεί πανικός στο αεροπλάνο», σύμφωνα με την αγωγή.

Ο Albuquerque τράβηξε φωτογραφίες και βίντεο τα οποία έδειχναν τα έντομα να περπατούν πάνω στο πουλόβερ της συζύγου του και να κρύβονται ανάμεσα στις θέσεις τους. Οι φωτογραφίες, που συμπεριλήφθηκαν στην αγωγή, έδειχναν μικρά, ακάρεα, γεμάτα αίμα, σε μια χαρτοπετσέτα της KLM.

Άλλες φωτογραφίες έδειχναν τον καθένα από τους τέσσερις ταξιδιώτες με κόκκινες κηλίδες διάσπαρτες στα χέρια, τα πόδια και τον κορμό τους, σύμφωνα με την καταγγελία.

Τι απαντούν οι εταιρείες

Τα εμφανή σημάδια στο δέρμα τους «κατέστρεψαν τις οικογενειακές τους διακοπές και προκάλεσαν ταπείνωση, ντροπή, άγχος, δυσφορία, ταλαιπωρία, ιατρικά έξοδα και απώλεια ρούχων και προσωπικών αντικειμένων», ισχυρίζονται στην αγωγή τους.

Η οικογένεια ζητεί αποζημίωση και από τις δύο αεροπορικές εταιρείες ύψους τουλάχιστον 200.000 δολαρίων.

Η Post επικοινώνησε με τις Delta και KLM για σχόλιο. Σε δήλωση στο περιοδικό PEOPLE, η Delta ανέφερε ότι «οι ισχυρισμοί αφορούν πτήσεις που δεν εκτελέστηκαν από την Delta Air Lines» και ότι εξετάζει την αγωγή.

Η KLM δήλωσε στην Independent ότι η εταιρεία «δεν μπορεί να σχολιάσει τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς αυτή τη στιγμή», αλλά θα απαντήσει στην αγωγή μέσω «των κατάλληλων νομικών οδών».