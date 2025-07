Γάζα: Τουλάχιστον 25 νεκροί από ισραηλινές επιθέσεις, 13 σκοτώθηκαν περιμένοντας ανθρωπιστική βοήθεια – 100 αεροπορικά πλήγματα το τελευταίο 24ωρο

Τουλάχιστον 25 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα και πυρά κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με αξιωματούχους υγείας και την υπηρεσία ασθενοφόρων της Γάζας, μεταδίδει το Associated Press.

Πηγές από νοσοκομεία του παλαιστινιακού θύλακα ανέφεραν στο Al Jazeera ότι μεταξύ των νεκρών είναι τουλάχιστον 13 άτομα που αναζητούσαν ανθρωπιστική βοήθεια.

Σύμφωνα με ανταποκριτή του Al Jazeera Arabic, πολλοί Παλαιστίνιοι τραυματίστηκαν όταν ισραηλινές δυνάμεις στόχευσαν πολίτες που περίμεναν για ανθρωπιστική βοήθεια στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας.

Το προσωπικό του νοσοκομείου Shifa, όπου μεταφέρθηκαν οι σοροί, δήλωσε ότι «η πλειονότητα των θυμάτων σκοτώθηκε από πυροβολισμούς καθώς περίμεναν φορτηγά με βοήθεια κοντά στο πέρασμα Ζικίμ με το Ισραήλ».

