Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός πήρε τον «επιχειρησιακό έλεγχο» του λιμανιού – Εντολή εκκένωσης της πόλης Χαν Γιούνες

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε σήμερα (16/11) ότι πήρε τον «επιχειρησιακό έλεγχο» του λιμανιού της Γάζας, μιας υποδομής-κλειδί στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, την 41η ημέρα του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς.

Μια κοινή επιχείρηση τεθωρακισμένων και χερσαίων δυνάμεων επέτρεψε «αυτές τις τελευταίες ημέρες» να «αναληφθεί ο επιχειρησιακός έλεγχος του λιμανιού της Γάζας, που ελεγχόταν από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς», ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωση.

Ο ισραηλινός στρατός πρόσθεσε ότι η παλαιστινιακή οργάνωση το χρησιμοποιούσε «ως κέντρο εκπαίδευσης για τις θαλάσσιες δυνάμεις καταδρομέων με στόχο να σχεδιαστούν και να εκτελεστούν θαλάσσιες ναυτικές επιθέσεις».

Early morning today, #Israel Defense Force took control of #Gaza port after hunting the last #Hamas terrorists near there.

10 terror tunnel shafts were destroyed, as were 4 buildings constituting terrorist infrastructure. 10 terrorists were eliminated and all buildings in the port area were cleared. In addition, a monument glorifying the… pic.twitter.com/8KDvWXMzK0

Ο πόλεμος πυροδοτήθηκε από την πρωτοφανή επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος στις 7 Οκτωβρίου.

Στην ισραηλινή πλευρά, περίπου 1.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν, κυρίως άμαχοι που σφαγιάστηκαν εκείνη την ημέρα, σύμφωνα με τις αρχές.

Σε αντίποινα, το Ισραήλ σφυροκοπά αδιάκοπα τη Λωρίδα της Γάζας, που τελεί υπό πλήρη πολιορκία. Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί έχουν προκαλέσει τον θάνατο 11.500 ανθρώπων, κυρίως αμάχων, συμπεριλαμβανομένων 4.710 παιδιών, σύμφωνα με την κυβέρνηση της Χαμάς.

Αφού δήλωσε ότι περικύκλωσε το βόρειο τμήμα του θύλακα, ο στρατός υποστηρίζει ότι διεξάγει μάχες στην καρδιά της πόλης της Γάζας και έχει ανακοινώσει αυτές τις τελευταίες ημέρες ότι πήρε τον έλεγχο πολλών κυβερνητικών κτιρίων της ισλαμιστικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων του κοινοβουλίου και της στρατονομίας.

Η ισλαμιστική οργάνωση υποβάθμισε την ανακοίνωση αυτή κάνοντας λόγο για «κενά» κτίρια.

Τα ισραηλινά στρατεύματα επεμβαίνουν επίσης στα νοσοκομεία της Γάζας, τα οποία το Ισραήλ υποστηρίζει ότι χρησιμοποιούνται από τη Χαμάς ως κρυψώνες για όπλα και ως κέντρα διοίκησης.

Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει έτσι σήμερα την έφοδό του στο βασικό νοσοκομείο της Λωρίδας της Γάζας, το αλ Σίφα, όπου βρίσκονται χιλιάδες Παλαιστίνιοι άμαχοι, κάτι που προκαλεί έντονες ανησυχίες και επικρίσεις σε διεθνές επίπεδο.

Οι ισραηλινές αεροπορικές δυνάμεις έκαναν ρίψη φυλλαδίων στη διάρκεια της νύχτας μέχρι σήμερα τα ξημερώματα σε περιοχές ανατολικά της πόλης Χαν Γιούνες στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, προειδοποιώντας τους πολίτες να εκκενώσουν την περιοχή και να μεταβούν σε καταφύγια για την δική τους ασφάλεια, αφήνοντας να εννοηθεί ότι επίκεινται στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή.

Παρόμοια φυλλάδια έχουν ήδη ριφθεί πριν από περίπου δύο εβδομάδες αλλά αυτή τη φορά ακολούθησε ισραηλινό σφυροκόπημα στις ανατολικές συνοικίες.

Δεκάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι από το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας έχουν ήδη βρει καταφύγιο στην Χαν Γιούνες, που βρίσκεται στο νότιο τμήμα, σε σχολεία και σκηνές με αποτέλεσμα να προκαλείται συνωστισμός εν μέσω ελλείψεων σε τρόφιμα και πόσιμο νερό.

“Για την δική σας ασφάλεια, πρέπει να εκκενώσετε άμεσα τα σπίτια σας και να κατευθυνθείτε σε γνωστά καταφύγια”, έγραφαν τα φυλλάδια αναφέροντας τις συνοικίες Χουζάα, Αμπασάν, Μπανί Σουχάιλα και Αλ Καράρα.

New leaflet dropped on Khan Younis by the Israeli military telling residents that they must leave the area and "head to known shelters." Where are those exactly?

(Khan Younis is in the south of Gaza)

(Khan Younis is in the south of Gaza) pic.twitter.com/JOyKYy4EuT

— Huwaida Arraf (@huwaidaarraf) November 15, 2023