Γάζα: «Ο Γουίτκοφ υπαναχώρησε από συμφωνία με τη Χαμάς» λέει Παλαιστίνιος αξιωματούχος – Διαψεύδει ο απεσταλμένος των ΗΠΑ

Οι διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, στη Λωρίδα της Γάζας, φέρνει στο προσκήνιο αντικρουόμενους ισχυρισμούς, με επίκεντρο τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, λίγες ώρες έπειτα από αναφορές ότι η παλαιστινιακή οργάνωση είχε αποδεχθεί τις προτάσεις του.

Παλαιστίνιος αξιωματούχος κατηγόρησε τον Στιβ Γουίτκοφ ότι υπαναχώρησε από προηγούμενες καταρχήν συμφωνίες. Όπως ανέφερε στoυς Times of Israel, ο Γουίτκοφ είχε ενημερώσει τη Χαμάς, μέσω μεσολαβητών, ότι αποδεχόταν τις τροποποιήσεις που είχε κάνει η οργάνωση στην πρότασή του για προσωρινή κατάπαυση του πυρός.

Οι δηλώσεις αυτές οδήγησαν νωρίτερα σήμερα σε μια σειρά από δημοσιεύματα που επικαλούνταν αξιωματούχους της Χαμάς και ισχυρίζονταν ότι η οργάνωση είχε αποδεχθεί τις προτάσεις του Αμερικανού απεσταλμένου.

Ωστόσο, σύμφωνα πάντα με τον Παλαιστίνιο αξιωματούχο, ο Γουίτκοφ άλλαξε στάση, ενημερώνοντας στη συνέχεια τους μεσολαβητές ότι οι τροποποιήσεις της Χαμάς δεν ήταν αποδεκτές από τον ίδιο.

Μιλώντας στους Times of Israel, ο Στιβ Γουίτκοφ διέψευσε κατηγορηματικά τον ισχυρισμό του Παλαιστίνιου αξιωματούχου.

Παρέπεμψε μάλιστα σε δήλωσή του στο ειδησεογραφικό δίκτυο Axios, στην οποία απέρριπτε και τους ισχυρισμούς αξιωματούχων της Χαμάς περί αποδοχής της πρότασής του για κατάπαυση του πυρός.

«Αυτό που έχω δει από τη Χαμάς είναι απογοητευτικό και εντελώς απαράδεκτο», ανέφερε στον δημοσιογράφο του αμερικανικού μέσου ενημέρωσης.

