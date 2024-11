Γάζα: Νέες αποκαλύψεις και πλάνα με μαχητές της Χάμας να βασανίζουν Παλαιστίνιους

Η βρετανική εφημερίδα Daily Mail ισχυρίζεται πως έχει στην κατοχή της βίντεο από κάμερες ασφαλείας (CCTV) που δείχνουν μαχητές της Χαμάς να βασανίζουν Παλαιστίνιους πολίτες. Το υλικό αυτό φαίνεται να έχει καταγραφεί την περίοδο 2018-2020, με βάση τις ενδείξεις ημερομηνιών στις οθόνες.

Το υλικό αυτό φέρεται να ανακαλύφθηκε από τις Δυνάμεις Άμυνας του Ισραήλ (IDF), σε εγκαταλειμμένη στρατιωτική βάση της Χαμάς στη βόρεια Γάζα, στην περιοχή Τζαμπάλια.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι IDF ανακάλυψαν καταγραφές «χιλιάδων ωρών» από κάμερες ασφαλείας σε υπολογιστή τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους.

