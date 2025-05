Γάζα: Η Χαμάς δεν έχει απορρίψει την πρόταση εκεχειρίας του Γουίτκοφ δηλώνει υψηλόβαθμο στέλεχός της

Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι δεν έχει απορρίψει την πρόταση εκεχειρίας που παρουσίασε ο Στιβ Γουίτκοφ, ο απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Μέση Ανατολή, όπως δήλωσε το Σάββατο (31/5) στο Reuters ο Μπάσεμ Ναΐμ, υψηλόβαθμο στέλεχος του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

Ο Ναΐμ δήλωσε ότι η απάντηση του Ισραήλ στην πρόταση του Γουίτκοφ είναι ασύμβατη με όσα συμφώνησε η ομάδα, και πρόσθεσε ότι η στάση του Αμερικανού απεσταλμένου προς την ομάδα ήταν «άδικη» και έδειχνε «πλήρη μεροληψία» υπέρ του Ισραήλ.

Η απάντηση της Χαμάς στην αμερικανική πρόταση εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας είναι «εντελώς απαράδεκτη», ανέφερε νωρίτερα ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

«Είναι εντελώς απαράδεκτη και απλά μας οδηγεί σε οπισθοδρόμηση. Η Χαμάς θα πρέπει να αποδεχτεί την πρόταση που παρουσιάσαμε ως βάση για συνομιλίες, τις οποίες μπορούμε να αρχίσουμε από την ερχόμενη εβδομάδα», έγραψε στο μήνυμά του.

