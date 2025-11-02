Γάζα: Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι θα παραδώσει τις σορούς τριών Ισραηλινών ομήρων απόψε στις 8 το βράδυ

Φωτογραφία αρχείου: Zain Jaafar / AFP

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα ότι θα παραδώσει τις σορούς τριών Ισραηλινών ομήρων στις 8 το βράδυ της Κυριακής, στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης, η οποία προβλέπει και ανταλλαγές σορών.

Οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ δήλωσαν ότι “οι σοροί τριών Ισραηλινών αιχμαλώτων στρατιωτών, που βρέθηκαν νωρίτερα σήμερα σε μια από τις σήραγγες της νότιας Λωρίδας της Γάζας“, θα παραδοθούν στο πλαίσιο της συμφωνίας ανταλλαγής “κρατουμένων”.

