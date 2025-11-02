Βρετανία: Συνελήφθησαν δύο ύποπτοι για τα μαχαιρώματα στο τρένο – «Σκοτώστε με» φώναζε ο ένας – ΒΙΝΤΕΟ

Δύο άτομα έχουν συλληφθεί στην Βρετανία, και κρατούνται από την αστυνομία στο Λονδίνο, θεωρούμενα ύποπτα για την επίθεση με μαχαίρι που έγινε το βράδυ του Σαββάτου σε τρένο με προορισμό την πρωτεύουσα της Βρετανίας και η στιγμή της σύλληψης του ενός καταγράφηκε σε βίντεο.

Η επίθεση έγινε στο τρένο του Huntingdon και οι αστυνομικοί που ερευνούσαν για τυχόν υπόπτους ακινητοποίησαν με ηλεκτροσόκ ένα άτομο, το οποίο την ώρα της σύλληψης ακούστηκε να φωνάζει: «Σκοτώστε με, σκοτώστε με».

Το συγκλονιστικό βίντεο τραβήχτηκε με κινητό τηλέφωνο από έναν ταξιτζή που περίμενε να πάρει έναν επιβάτη κοντά στην είσοδο του σταθμού στο Cambridgeshire. Το βίντεο δείχνει τον άνδρα να δέχεται ηλεκτροσόκ την ώρα που πέντε ένοπλοι αστυνομικοί τον ρίχνουν στο έδαφος, ενώ φαίνεται επίσης ένας αστυνομικός σκύλος και ο χειριστής του.

Ακούγεται ο ήχος του ηλεκτροσόκ, ενώ οι αστυνομικοί φωνάζουν «δώσε μου τα χέρια σου» καθώς προσπαθούν να του βάλουν χειροπέδες. Η βρετανική αστυνομία μεταφορών έλαβε αναφορές για πολλαπλά μαχαιρώματα στο τρένο στις 7:42 μ.μ. χθες, πριν στελέχη της φτάσουν στο σημείο, στο Huntingdon, σε οκτώ λεπτά.

Ένας 32χρονος μαύρος άνδρας και ένας 35χρονος άνδρας, καραϊβικής καταγωγής, συνελήφθησαν ως ύποπτοι για απόπειρα δολοφονίας, αφού οι αστυνομικοί εισέβαλαν στο τρένο. Και οι δύο άνδρες είναι Βρετανοί υπήκοοι.

Μια πηγή δήλωσε στην Daily Mail: «Μόνο ένας από τους δύο άνδρες φέρεται να κρατούσε μαχαίρι, αν και συνελήφθησαν και οι δύο. Ο ένας από τους δύο άνδρες πιστεύεται ότι είναι από το Λονδίνο».

Ο δήμαρχος του Cambridgeshire και του Peterborough, Paul Bristow, δήλωσε στην εφημερίδα Daily Mail: «Πιστεύω ότι η αστυνομία έκανε πολύ καλή δουλειά, δημοσιοποιώντας νωρίς αυτές τις πληροφορίες [σχετικά με τους υπόπτους]. Οι άνθρωποι αναρωτιούνται αν είναι σωστό να δημοσιοποιούνται η εθνικότητα και η καταγωγή τους. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να δημοσιοποιούνται όσο το δυνατόν νωρίτερα όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες, καθώς αυτό ανατρέπει τις εικασίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι τα άτομα προέρχονταν από το εξωτερικό ή ήταν αιτούντες άσυλο».

Ο επιθεωρητής John Loveless, μιλώντας την Κυριακή στον τόπο του συμβάντος, είπε ότι 11 άτομα νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο και δύο παρέμειναν σε κρίσιμη «κατάσταση», ενώ τέσσερα έλαβαν εξιτήριο.

Πρόσθεσε ότι «σε αυτό το στάδιο, δεν υπάρχει τίποτα που να υποδηλώνει ότι πρόκειται για τρομοκρατικό συμβάν» και ότι «δεν θα ήταν σωστό να κάνουμε εικασίες για την αιτία αυτού του συμβάντος», καθώς η έρευνα βρίσκεται ακόμα στα αρχικά της στάδια.

Η αστυνομία είχε σε κάποιο σημείο κηρύξει τον «Κώδικα Πλάτωνα», που χρησιμοποιείται από την αστυνομία και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης όταν ανταποκρίνονται σε μια «επικίνδυνη τρομοκρατική επίθεση» – αλλά αυτή η κήρυξη ακυρώθηκε αργότερα, όπως επιβεβαίωσε η αστυνομία.

Ο Viorel Turturica, 42 ετών, ο ταξιτζής που τράβηξε το βίντεο, είπε ότι πριν συλληφθεί ο άνδρας φώναζε «σκοτώστε με, σκοτώστε με, σκοτώστε με» στους αστυνομικούς. Ο ταξιτζής είπε: «Είχα φτάσει στο σημείο παραλαβής του σταθμού στις 7:41 μ.μ. και περίμενα έναν επιβάτη.

Μόλις είδα τον επιβάτη λίγα λεπτά αργότερα, είδα όλους να τρέχουν έξω από το σταθμό. Στη συνέχεια, 10 δευτερόλεπτα αργότερα, ένας άνδρας ντυμένος στα μαύρα που κρατούσε ένα τεράστιο μαχαίρι κουζίνας στο χέρι του έτρεξε μπροστά από το αυτοκίνητό μου στις 7:47 μ.μ.

Η αστυνομία έφτασε δευτερόλεπτα αργότερα και τον άκουσα να φωνάζει «Σκοτώστε με, σκοτώστε με, σκοτώστε με». Τότε τον χτύπησαν με Taser και μόλις έπεσε κάτω του είπαν «Πέτα το όπλο σου» – τότε άρχισα να βιντεοσκοπώ.

Δεν κατάλαβα τη σοβαρότητα της κατάστασης μέχρι που έφυγα από την περιοχή και είδα την τεράστια αστυνομική παρουσία. Σοκαρίστηκα και τότε κατάλαβα ότι ήταν κάτι σοβαρό», κατέληξε ο οδηγός ταξί.

Μια άλλη φωτογραφία δείχνει αρκετούς διασώστες να περιθάλπουν ένα θύμα έξω από το σταθμό.