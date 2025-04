Γάζα: Επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων και εκκενώσεις μεγάλης κλίμακας από το Ισραήλ – Τουλάχιστον 15 νεκροί σε Χαν Γιούνις και Νουσεϊράτ

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατς, ανακοίνωσε σήμερα την επέκταση της ισραηλινής στρατιωτικής επιχείρησης στη Λωρίδα της Γάζας με στόχο να καταληφθούν «μεγάλες περιοχές» οι οποίες θα προστεθούν στη ζώνη ασφαλείας που έχει δημιουργήσει ο ισραηλινός στρατός στο εσωτερικό του παλαιστινιακού θύλακα.

Σε ανακοίνωσή του ο Κατς εξήγησε ότι θα υπάρξει μεγάλης κλίμακας εκκένωση πληθυσμού από τις περιοχές όπου μαίνονται συγκρούσεις, ενώ παράλληλα κάλεσε τους Παλαιστίνιους να εκδιώξουν τη Χαμάς από τον θύλακα και να επιστρέψουν τους Ισραηλινούς ομήρους, εξηγώντας ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος να τερματιστεί ο πόλεμος.

Η στρατιωτική επιχείρηση επεκτείνεται για «να εξαλειφθούν οι τρομοκράτες και να καθαρίσει η περιοχή από αυτούς και από τις υποδομές τους και για να καταληφθούν μεγάλες περιοχές που θα ενσωματωθούν στις ζώνες ασφαλείας του Ισραήλ», επεσήμανε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας.

«Καλώ τους κατοίκους της Γάζας να ενεργήσουν τώρα για να εκδιώξουν τη Χαμάς και να παραδώσουν τους ομήρους», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, Αβιχάι Αντραΐ, απευθύνθηκε σήμερα με ανάρτησή του στο Χ στους κατοίκους μεγάλων περιοχών της Ράφα και της γειτονικής της πόλης Χαν Γιούνις: «Μην ακούτε τις προσπάθειες της Χαμάς να σας εμποδίσει να απομακρυνθείτε προκειμένου να χρησιμεύσετε σαν ανθρώπινες ασπίδες. Εκκενώστε αμέσως τις καθορισμένες περιοχές», τόνισε.



Ο Κατς δεν διευκρίνισε την έκταση της περιοχής που σκοπεύει να καταλάβει το Ισραήλ.

Ήδη το Ισραήλ έχει δημιουργήσει σημαντικής έκτασης ουδέτερη ζώνη στο εσωτερικό της Γάζας, επεκτείνοντας την περιοχή που ήδη υπήρχε μεταξύ του παλαιστινιακού θύλακα και του Ισραήλ πριν τον πόλεμο, και έχει προσθέσει μια μεγάλη ζώνη ασφαλείας, τον λεγόμενο διάδρομο Νετζαρίμ, που διατρέχει το μέσο του θύλακα.

Παράλληλα Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι σκοπεύουν να διευκολύνουν την εθελοντική αποχώρηση των Παλαιστίνιων από τη Λωρίδα της Γάζας, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε την απομάκρυνση των Παλαιστίνιων από τον θύλακα προκειμένου αυτός να μετατραπεί σε παραθαλάσσιο θέρετρο και να περιέλθει στον έλεγχο των ΗΠΑ.

Στις 18 Μαρτίου το Ισραήλ ξεκίνησε και πάλι τα αεροπορικά πλήγματα εναντίον της Γάζας όπως και τις χερσαίες επιχειρήσεις, έπειτα από δύο μήνες σχετικής ηρεμίας μετά τη σύναψη συμφωνίας εκεχειρίας με τη Χαμάς έπειτα από τη μεσολάβηση των ΗΠΑ.

Οι προσπάθειες, των οποίων ηγούνται η Αίγυπτος και το Κατάρ, για αναβίωση της συμφωνίας εκεχειρίας δεν έχουν σημειώσει καμία πρόοδο.



Από τις 18 Μαρτίου 1.042 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε χθες Τρίτη στη δημοσιότητα το υπουργείο Υγείας του θύλακα, ανεβάζοντας σε 50.399 τον συνολικό αριθμό των νεκρών από την έναρξη του πολέμου, στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Η πολιτική προστασία της Λωρίδας της Γάζας ανακοίνωσε σήμερα ότι τουλάχιστον 15 άνθρωποι, ανάμεσά τους και παιδιά, σκοτώθηκαν σε δύο ισραηλινά πλήγματα εναντίον κατοικιών.

#WATCH : A #Palestinian journalist and his entire family were killed early Tuesday in an #Israeli airstrike near Khan Yunis, in the southern #Gaza Strip. https://t.co/r1WmThAch1 pic.twitter.com/YwXbO0mpZI



«Δεκατρείς μάρτυρες, ανάμεσά τους παιδιά, σκοτώθηκαν μετά τον βομβαρδισμό των δυνάμεων κατοχής (σ.σ. του Ισραήλ) εναντίον σπιτιού όπου διέμεναν εκτοπισμένοι στο κέντρο της Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας», δήλωσε ο Μαχμούντ Μπάσαλ εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας.

‘He was smiling at me and raised his hand, waving goodbye.’

A Palestinian girl breaks down at the death of her brother who was killed in Israeli attacks on Khan Yunis, occupied Palestine, on the second day of Eid-al Fitr. pic.twitter.com/TA7zwBplU2

— Middle East Eye (@MiddleEastEye) April 1, 2025