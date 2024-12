Γάζα: Δυο νεκροί κατά τη λεηλασία οχηματοπομπής με ανθρωπιστική βοήθεια

Δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν την Κυριακή (29/12) στη Λωρίδα της Γάζας —όπου η ανθρωπιστική κατάσταση συνεχίζει να χαρακτηρίζεται κρίσιμη, έπειτα από έναν και πλέον χρόνο πολέμου—, κατά τη διάρκεια λεηλασίας από ενόπλους οχηματοπομπής του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος, ανακοίνωσε τη Δευτέρα (30/12) η υπηρεσία του ΟΗΕ, στην οποία επέρριψε την ευθύνη για την τραγωδία το παλαιστινιακό κίνημα Χαμάς.

«Συντονισμένη ενέργεια με σκοπό να μπουν 40 φορτηγά εξ ονόματος ανθρωπιστικών εταίρων έγινε στόχος λεηλασίας από ενόπλους», επίθεσης «που προκάλεσε τον θάνατο δυο ανθρώπων και τραυμάτισε άλλους», εξήγησε το ΠΕΠ με δελτίο Τύπου.

«Εδώ και πάνω από δύο εβδομάδες, σχεδόν όλες οι παραδόσεις ανθρωπιστικής βοήθειας μέσω της νότιας και της κεντρικής Γάζας είχαν αποτέλεσμα βίαια επεισόδια, λεηλασίες και τραγικούς θανάτους εξαιτίας της απουσίας (των υπηρεσιών) διατήρησης της τάξης στους δρόμους που διασχίζουν οι αυτοκινητοπομπές», πρόσθεσε.

Two people have been killed in northern #Gaza as gunmen attacked an aid convoy, the World Food Programme said Monday, prompting #Hamas to accuse the UN agency of having failed to coordinate security https://t.co/CjTp7VY1qE

— Arab News (@arabnews) December 30, 2024