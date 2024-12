Ινδία: Η διαστημική υπηρεσία ISRO εκτόξευσε την πρώτη αποστολή πρόσδεσης στο διάστημα

Η διαστημική υπηρεσία στην Ινδία, η ISRO, εκτόξευσε σήμερα την πρώτη αποστολή πρόσδεσης στο διάστημα με έναν πύραυλο ινδικής κατασκευής, σε μια προσπάθεια να γίνει η τέταρτη χώρα στον κόσμο που θα επιτύχει αυτό το προηγμένο τεχνολογικό επίτευγμα.

Η αποστολή, που θεωρείται κομβική για τις μελλοντικές διαστημικές φιλοδοξίες της Ινδίας –όπως η λειτουργία δορυφόρων και ενός ινδικού διαστημικού σταθμού– εκτοξεύτηκε στις 18.30 (ώρα Ελλάδας) με έναν πύραυλο PSLV.

Έπειτα από περίπου 15 λεπτά, ο διευθυντής αποστολής χαρακτήρισε «επιτυχημένη» την εκτόξευση, αφού ο πύραυλος έφτασε σε ύψος 480 χιλιομέτρων.

Η τεχνολογία πρόσδεσης στο διάστημα είναι βασικής σημασίας όταν απαιτούνται πολλαπλές εκτοξεύσεις πυραύλων για να επιτευχθούν οι στόχοι μιας αποστολής.

