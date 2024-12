Χάρι – Μέγκαν: Σάλος με τη φωτογραφία Τεχνητής Νοημοσύνης των παιδιών τους

Η ομάδα “Sussex Squad” του Χάρι και της Μέγκαν (του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ) καταγγέλθηκε για τη δημιουργία μιας “γελοίας” χριστουγεννιάτικης κάρτας με μια εικόνα του Archie και της Lilibet που δημιουργήθηκε μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ, που ζουν στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνια, δημοσίευσαν το ετήσιο εορταστικό μήνυμά τους νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το οποίο περιείχε έξι φωτογραφικά στιγμιότυπα από τη χρονιά.

Η επιλογή περιλάμβανε μια εικόνα του Archie, πέντε ετών, και της Lilibet, τριών ετών, να τρέχουν στην αγκαλιά των γονέων τους με την πλάτη τους στραμμένη προς την κάμερα, γεγονός που οδήγησε τους βασιλικούς θαυμαστές να διαδώσουν αβάσιμους ισχυρισμούς ότι ο Δούκας και η Δούκισσα είχαν “φτιάξει” τη φωτογραφία με Photoshop.

Την περασμένη εβδομάδα, ένα μέλος της “Sussex Squad” του Χάρι και της Μέγκαν δημιούργησε μια ψεύτικη χριστουγεννιάτικη κάρτα που έδειχνε ένα πορτραίτο των παιδιών του ζευγαριού που σπάνια βλέπουμε, με Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η ψηφιακή κάρτα – η οποία φαίνεται να έχει φτιαχτεί στο Canva Pro από τον ανώνυμο βασιλικό θαυμαστή – γράφει: “Καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το νέο έτος από τον πρίγκιπα Archie & την πριγκίπισσα Lilibet”.

Στη μέση της κάρτας υπάρχει μια ασπρόμαυρη εικόνα δημιουργημένη με Τεχνητή Νοημοσύνη του Archie και της Lilibet, η οποία έχει κατασκευαστεί με τη χρήση εικόνων που βρίσκονται ήδη στη δημόσια σφαίρα.

Η ψεύτικη εικόνα, η οποία φαίνεται να δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά δύο ημέρες μετά τα Χριστούγεννα, δείχνει τη Lilibet να φορά ένα φλοράλ φόρεμα παρόμοιο με αυτό που φόρεσε η κόρη του ζευγαριού στην επίσημη εορταστική κάρτα.

Εν τω μεταξύ, ο Archie που δημιουργήθηκε από τον υπολογιστή είναι ντυμένος με πλεκτό και παντελόνι cargo – το οποίο προεξέχει σε περίεργη γωνία – και «ακτινοβολεί» στην κάμερα. Δημιουργήματα Τεχνητής Νοημοσύνης είναι και τα δύο σκυλιά της φωτογραφίας. Το ένα από τα ψεύτικα σκυλιά είναι ξαπλωμένο στην κάτω αριστερή γωνία, ενώ το άλλο στέκεται όρθιο από πάνω του – με την Τεχνητή Νοημοσύνη να αποτυγχάνει να απεικονίσει το δεξί του πόδι.

Άλλα σημάδια που δείχνουν ότι η κάρτα έχει δημιουργηθεί από Τεχνητή Νοημοσύνη περιλαμβάνουν τα πλακάκια γύρω από το πόδι της Lilibet και τα μαλλιά του Archie που ξεθωριάζουν γύρω από τις πλευρές.

Η εικόνα μοιράστηκε ευρέως στο Χ – με τους βασιλικούς θαυμαστές να κατακεραυνώνουν τη “γελοία” προσπάθεια της ομάδας του Σάσεξ να πείσει τους χρήστες ότι πρόκειται για γνήσια εικόνα των παιδιών του Χάρι και της Μέγκαν.

Have you seen the ‘Christmas card’ with the photo of them clear that circulates since 2 days? Do you think it’s an authentic photo? Do these faces look like the faces of Archie and Lily to you? It is said the photo was sent to the Sussex Squad as a thank you, signed by Meghan. pic.twitter.com/syVvGU7dBc

— BlueCaroline (@_BlueCaroline) December 29, 2024