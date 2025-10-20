Γάζα: Άφιξη Γούιτκοφ – Κούσνερ στο Ισραήλ για την επίβλεψη της εύθραυστης εκεχειρίας – 26 νεκροί από τα αντίποινα της επίθεσης κατά των IDF

Ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και ο ανώτερος σύμβουλός του και γαμπρός του, Τζάρεντ Κούσνερ, επέστρεψαν στο Ισραήλ, σύμφωνα με εκπρόσωπο της αμερικανικής πρεσβείας.

Η επίσκεψή τους εντάσσεται στη συνεχιζόμενη προσπάθεια της Ουάσιγκτον να διατηρήσει σε ισχύ την εύθραυστη εκεχειρία στη Γάζα, μετά την αναζωπύρωση των συγκρούσεων που κόστισαν τη ζωή σε Ισραηλινούς στρατιώτες και δεκάδες Παλαιστίνιους αμάχους.

Οι Γουίτκοφ και Κούσνερ επιβλέπουν την εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, την οποία συνέβαλαν να επιτευχθεί, και αναμένεται να συναντηθούν με μέλη της κυβέρνησης του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Το ταξίδι τους πραγματοποιείται καθώς οι ΗΠΑ καταβάλλουν συντονισμένες προσπάθειες για να αποτρέψουν την κατάρρευση της συμφωνίας, μία ημέρα μετά τη δολοφονία δύο Ισραηλινών στρατιωτών από επίθεση της Χαμάς και τα επακόλουθα ισραηλινά πλήγματα σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε χθες ότι ενδέχεται να επισκεφθεί το Ισραήλ τις επόμενες ημέρες. «Προσπαθούμε να το κανονίσουμε», είπε στους δημοσιογράφους, εξηγώντας ότι η κυβέρνηση θέλει «να πάει και να δει πώς εξελίσσονται τα πράγματα».

Αναφερόμενος στην εκεχειρία, σημείωσε πως «θα υπάρξουν διακοπές και επανεκκινήσεις». Σύμφωνα με τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ο Βανς αναμένεται να έχει επαφές με τον Νετανιάχου.

Σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την Κυριακή ότι η εκεχειρία στη Γάζα επανήλθε σε ισχύ, έπειτα από επίθεση που σκότωσε δύο στρατιώτες και προκάλεσε σειρά αεροπορικών επιδρομών, οι οποίες -σύμφωνα με Παλαιστινίους αξιωματούχους- προκάλεσαν τον θάνατο 26 ανθρώπων.

Επρόκειτο για την πιο σοβαρή δοκιμασία της ανακωχής από τότε που συμφωνήθηκε νωρίτερα μέσα στον μήνα.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι η εκεχειρία που ο ίδιος μεσολάβησε παραμένει σε ισχύ. Όπως είπε σε δημοσιογράφους μέσα στο Air Force One, «ίσως η ηγεσία [της Χαμάς] να μην εμπλέκεται σε αυτές τις παραβιάσεις».

«Όπως και να έχει… το θέμα θα αντιμετωπιστεί σκληρά αλλά με τον σωστό τρόπο». Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι δεν γνωρίζει εάν τα ισραηλινά πλήγματα ήταν δικαιολογημένα. «Θα πρέπει να σας απαντήσω αργότερα γι’ αυτό», σημείωσε.

Σύμφωνα με ισραηλινή πηγή ασφαλείας, η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα ήταν προγραμματισμένο να επαναληφθεί τη Δευτέρα, έπειτα από πίεση των ΗΠΑ, λίγο αφότου το Ισραήλ είχε ανακοινώσει την αναστολή των προμηθειών, σε απάντηση σε αυτό που χαρακτήρισε «κατάφωρη» παραβίαση της εκεχειρίας από τη Χαμάς.

Παραβίαση εκεχειρίας

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι έπληξε στόχους της Χαμάς σε όλη τη Γάζα, μετά την επίθεση των μαχητών της ισλαμιστικής οργάνωσης με αντιαρματικό πύραυλο και πυροβολισμούς εναντίον των ισραηλινών στρατευμάτων, που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο των δύο Ισραηλινών.

Οι επιδρομές προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 26 ανθρώπων, ανάμεσά τους μία γυναίκα και ένα παιδί, σύμφωνα με κατοίκους και τις τοπικές υγειονομικές αρχές. Τουλάχιστον ένα πλήγμα έπληξε ένα πρώην σχολείο που λειτουργούσε ως καταυλισμός εκτοπισμένων στην περιοχή Νουσεϊράτ, ανέφεραν κάτοικοι.

«Θα πρέπει να δούμε τι συμβαίνει. Θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι τα πράγματα θα είναι πολύ ειρηνικά με τη Χαμάς», είπε ο Τραμπ.

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς ανακοίνωσε ότι παραμένει προσηλωμένη στη συμφωνία εκεχειρίας, ότι δεν γνώριζε για συγκρούσεις στη Ράφα και πως δεν είχε καμία επαφή με ένοπλες ομάδες της περιοχής από τον Μάρτιο.

Ο Βανς, μιλώντας σε δημοσιογράφους, δεν αναφέρθηκε στα ισραηλινά πλήγματα, ωστόσο επεσήμανε ότι υπάρχουν περίπου 40 διαφορετικοί πυρήνες της Χαμάς και ότι δεν υπάρχει ακόμη η απαραίτητη υποδομή ασφαλείας για να διασφαλιστεί ο πλήρης αφοπλισμός τους. «Μερικοί από αυτούς τους πυρήνες πιθανότατα θα τηρήσουν την εκεχειρία. Πολλοί από αυτούς, όπως είδαμε και σήμερα, δεν θα το κάνουν», είπε.

«Πριν μπορέσουμε πραγματικά να διασφαλίσουμε ότι η Χαμάς έχει αφοπλιστεί σωστά, αυτό θα απαιτήσει… κάποιες από τις αραβικές χώρες του Κόλπου να στείλουν δυνάμεις εκεί, για να επιβάλουν τον νόμο, την τάξη και την ασφάλεια επί του εδάφους», πρόσθεσε.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι έδωσε εντολή στον στρατό να απαντήσει δυναμικά στις παραβιάσεις της εκεχειρίας από τη Χαμάς.

Κατεστραμμένη Γάζα

Ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας του ΟΗΕ για ανθρωπιστικές υποθέσεις, Τομ Φλέτσερ, δημοσίευσε βίντεο καθώς διέρχεται με αυτοκίνητο μέσα από τη Γάζα, η οποία έχει καταστραφεί ύστερα από περισσότερα από δύο χρόνια ισραηλινών βομβαρδισμών και άλλων στρατιωτικών επιχειρήσεων. Σχεδόν το 90% των κατοικιών στη Γάζα έχει υποστεί ζημιές ή έχει καταστραφεί ολοσχερώς.

Στο βίντεο, ο Φλέτσερ λέει: «Τα τελευταία 25 ή 32 λεπτά οδηγούμε μέσα από στρεβλωμένο σκυρόδεμα, κατεστραμμένα κτίρια, συντρίμμια, σκόνη. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα που μπορούμε να περάσουμε αυτόν τον δρόμο, γιατί καθαρίσαμε επιπλέον τμήματά του από τα σώματα και τα συντρίμμια των κτιρίων και των ζωών που καταστράφηκαν γύρω μας».

Και καταλήγει: «Τι είναι αυτό που χρειάζεται ο κόσμος αυτή τη στιγμή που θα κάνει τη διαφορά; Είναι πολύ αργά. Έπρεπε να το είχαμε σταματήσει αυτό».

Unfiltered, driving through Gaza City yesterday. pic.twitter.com/ZOG0udm1r3 — Tom Fletcher (@UNReliefChief) October 19, 2025

Με πληροφορίες από: Guardian, Reuters, Times of Israel, Al Jazeera