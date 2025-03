Γάζα: 8 νεκροί έπειτα από ισραηλινό βομβαρδισμό, αναφέρει η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας – Στόχευσαν ένα σπίτι και ένα αντίσκηνο

Οι διασώστες της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας της Γάζας έκαναν λόγο για ισραηλινό αεροπορικό βομβαρδισμό σε ένα σπίτι και ένα αντίσκηνο μέσα στα οποία βρίσκονταν εκτοπισμένοι με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι, μεταξύ των οποίων πέντε παιδιά, κατά την πρώτη ημέρα της Αΐντ αλ-Φιτρ.

Το πλήγμα, κατά την έναρξη αυτής της γιορτής για το τέλος του ιερού για τους μουσουλμάνους μήνα του ραμαζανιού, έγινε ενώ η Χαμάς και το Ισραήλ δήλωσαν χθες, Σάββατο, ότι έλαβαν μια νέα πρόταση εκεχειρίας από τους μεσολαβητές, που αποσκοπεί στην επανάληψη της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.

«Οκτώ μάρτυρες, ανάμεσά τους πέντε παιδιά, σκοτώθηκαν σε ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα σε ένα σπίτι και ένα αντίσκηνο όπου βρίσκονταν εκτοπισμένοι στη Χαν Γιούνις (νότια Γάζα)», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της Πολιτικής Προστασίας.

Breaking | A number of Palestinian civilians were killed and wounded in an Israeli airstrike that targeted a residential building in Khan Yunis. https://t.co/GSga5FoBEM pic.twitter.com/olQ5cYfLBS

— Quds News Network (@QudsNen) March 30, 2025