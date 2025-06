Γαλλία: Βίαια επεισόδια με δύο νεκρούς μετά την κατάκτηση του Champions League από την Παρί – Τουλάχιστον 559 προσαγωγές

Δύο άνθρωποι έχασαν την ζωή τους, στην Γαλλία, τα ξημερώματα της Κυριακής (1/6) και 559 άτομα προσήχθησαν κατά την διάρκεια εορτασμών, για την κατάκτηση του Champions League από την Παρί Σεν Ζερμέν, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας.

Στην πόλη Νταξ, της νοτιοδυτικής Γαλλίας, ένας 17χρονος ανήλικος μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου κατά την διάρκεια μιας συγκέντρωσης για τον εορτασμό της εμφατικής νίκης με 5-0 επί της Ιντερ, ενώ στο Παρίσι, ένας άνδρας που οδηγούσε σκούτερ κτυπήθηκε από αυτοκίνητο και υπέκυψε στα τραύματά του.

🇫🇷🕊️❗JUST IN: Riots engulfed Paris last night after PSG’s victory in the Champions League final, with police detaining at least 294 people.

🔹TF1 reports 2 deaths and at least 200 injured. pic.twitter.com/ZZ58nPEEW2

