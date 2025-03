Γαλλία: Πολιτική αναταραχή προκαλεί η καταδίκη της Λεπέν – Στο πλευρό της οι ακροδεξιοί σε όλον τον κόσμο

Αναταράξεις προκαλεί στην Γαλλία, η καταδίκη της επικεφαλής του Εθνικού Συναγερμού, Μαρίν Λεπέν, με τη γαλλική πολιτική σκηνή να μπαίνει σε αχαρτογράφητα νερά, καθώς η Ακροδεξιά καταγγέλει την απόφαση και καλεί σε κινητοποιήσεις, ενώ τα περισσότερα κόμματα κρατούν αποστάσεις από την δικαστική απόφαση.

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού δήλωσε «προβληματισμένος από την απόφαση» δικαστηρίου του Παρισιού που έκρινε ένοχη σήμερα την Λεπέν για κατάχρηση δημοσίου χρήματος και την καταδίκασε σε στέρηση δικαιώματος του εκλέγεσθαι για πέντε χρόνια, σε πρόστιμο 100.545 ευρώ, και σε 4 χρόνια φυλάκιση εκ των οποίων τα δύο με αναστολή, ενώ τα άλλα δύο θα είναι με ηλεκτρονικό βραχιόλι.

Αυτή η καταδίκη θέτει σε κίνδυνο την υποψηφιότητα της 56χρονης πολιτικού για τις προεδρικές εκλογές του 2027, για τις οποίες παρουσιάζεται από δημοσκοπήσεις ως φαβορί. Κανονικά δεν μπορεί πλέον να είναι υποψήφια στην επόμενη αναμέτρηση για την ανάδειξη προέδρου της χώρας.

Ωστόσο ο δικηγόρος της θα ασκήσει έφεση. «Σήμερα δεν είναι μόνο η Μαρίν Λε Πεν που καταδικάστηκε άδικα: Ήταν η γαλλική δημοκρατία που σκοτώθηκε», δήλωσε ο πρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού (του κόμματος της Λεπέν), ο Ζορντάν Μπαρντελά.

Ο ίδιος κάλεσε σε μια «λαϊκή και ειρηνική κινητοποίηση» κατά της καταδίκης Λεπέν, καταδίκη που την χαρακτήρισε «ένα σκάνδαλο δημοκρατίας». «Μέσα από τη λαϊκή και ειρηνική μας κινητοποίηση, ας τους δείξουμε ότι η βούληση του λαού είναι ισχυρότερη», είπε, αναρτώντας στο Χ έναν σύνδεσμο προς μια αναφορά στην ιστοσελίδα του κόμματος, η οποία καταγγέλλει «τη δικτατορία των δικαστών».

Αποστάσεις από την καταδικαστική απόφαση φαίνεται να πήρε και ο Ζαν-Λυκ Μελανσόν του κόμματος της γαλλικής αριστεράς Ανυπότακτη Γαλλία. «Η απόφαση για την απομάκρυνση ενός πολιτικού από το αξίωμα πρέπει να εναπόκειται στους πολίτες», είπε ο Μελανσόν, τονίζοντας ότι συμμερίζεται την πεποίθηση του κόμματός του ότι η μάχη του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού της Λεπέν δεν πρέπει να διεξαχθεί στο δικαστήριο αλλά στις εκλογές.

Ο αρχηγός της κοινοβουλευτικής ομάδας των συντηρητικών Ρεπουμπλικανών, Λοράν Βουκί επέκρινε επίσης τη δικαστική απόφαση. «Η απόφαση να καταδικαστεί η Μαρίν Λε Πεν είναι σοβαρή και πρωτοφανής», είπε.

Είπε ότι δεν είναι υγιές για μια δημοκρατία να απαγορεύει σε έναν εκλεγμένο πολιτικό να συμμετέχει σε εκλογές. «Οι πολιτικές συζητήσεις πρέπει να αποφασίζονται στην κάλπη από τον γαλλικό λαό».

Έξω από την Γαλλία, εκείνοι που έσπευσαν να εκφράζουν τη στήριξή τους στη Λε Πεν και να καταδικάσουν την εις βάρος της δικαστική απόφαση ήταν το Κρεμλίνο, ο εθνικιστής Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν, ο αντιπρόεδρος της ιταλικής κυβέρνησης και πρόεδρος της ακροδεξιάς Λέγκας, Ματέο Σαλβίνι, ο ηγέτης της ολλανδικής ακροδεξιάς Γκέερτ Βίλντερς και ο Έλον Μασκ.

