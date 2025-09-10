Γαλλία: «Είμαι βουλευτής, έχω το δικαίωμα να πιώ έναν καφέ» – Αστυνομικοί απομακρύνουν την Danielle Simonnet

Εν μέσω των διαδηλώσεων και των επεισοδίων σε διάφορες πόλεις της Γαλλίας, ένα βίντεο κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δείχνει την Danielle Simonnet, βουλευτή της ομάδας Οικολόγοι και Κοινωνικοί, να εκδιώκεται από ένα καφέ στο Μοντρέιγ από αστυνομικούς.

«Είμαι βουλευτής, έχω το δικαίωμα να πιώ έναν καφέ!», ακούγεται να λέει στους αστυνομικούς.

Η πρώην βουλευτής του LFI, Ρακέλ Γκαρίντο, έδωσε την «πλήρη υποστήριξή» της σε ανάρτηση στο Χ: «Αποτροπή διαδηλώσεων από βουλευτές του NFP. Παραβίαση της σωματικής ακεραιότητας των βουλευτών του NFP. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι έτοιμος να κάνει τα πάντα για να διατηρήσει την οικονομική του εξουσία. Δεν θα απαρνηθούμε ποτέ τη δημοκρατία».