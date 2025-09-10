Γαλλία: «Είμαι βουλευτής, έχω το δικαίωμα να πιώ έναν καφέ» – Αστυνομικοί απομακρύνουν την Danielle Simonnet

Enikos Newsroom

διεθνή

Γαλλία: «Είμαι βουλευτής, έχω το δικαίωμα να πιώ έναν καφέ» – Αστυνομικοί απομακρύνουν την Danielle Simonnet

Εν μέσω των διαδηλώσεων και των επεισοδίων σε διάφορες πόλεις της Γαλλίας, ένα βίντεο κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δείχνει την Danielle Simonnet, βουλευτή της ομάδας Οικολόγοι και Κοινωνικοί, να εκδιώκεται από ένα καφέ στο Μοντρέιγ από αστυνομικούς.

«Είμαι βουλευτής, έχω το δικαίωμα να πιώ έναν καφέ!», ακούγεται να λέει στους αστυνομικούς.

Η πρώην βουλευτής του LFI, Ρακέλ Γκαρίντο, έδωσε την «πλήρη υποστήριξή» της σε ανάρτηση στο Χ: «Αποτροπή διαδηλώσεων από βουλευτές του NFP. Παραβίαση της σωματικής ακεραιότητας των βουλευτών του NFP. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι έτοιμος να κάνει τα πάντα για να διατηρήσει την οικονομική του εξουσία. Δεν θα απαρνηθούμε ποτέ τη δημοκρατία».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η θέση του Άδωνι Γεωργιάδη για το «φακελάκι» στο ΕΣΥ: « Το πολεμάω, το αποστρέφομαι, το σιχαίνομαι»

COVID-19 και γρίπη μπορούν να «ξυπνήσουν» τον καρκίνο – Ανησυχητική μελέτη

Ακίνητα: Πώς να μην χάσετε την περιουσία σας λόγω χρησικτησίας από επιτήδειους – Ερωτήσεις και απαντήσεις

e- ΕΦΚΑ: Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία εντάσσεται από σήμερα στη Θυρίδα του Πολίτη – Ποιους αφορά

Ένα «μετα-αποκαλυπτικό» κτίριο-ναυάγιο θα γίνει το ψηλότερο κτίριο της Πράγας – Δείτε βίντεο

Τεστ προσωπικότητας: Το αυγό που θα επιλέξετε αποκαλύπτει ποιος έχει το «πάνω χέρι» στη σχέση σας
περισσότερα
15:50 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Ρωσικό υπουργείο Άμυνας: «Η Μόσχα δεν σχεδίαζε να πλήξει στόχους στην Πολωνία»

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη του πραγματοπ...
15:37 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

ΕΕ: Οι αντιδράσεις των Ευρωπαίων ηγετών στην παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας από ρωσικά drones – «Κανένας στο ΝΑΤΟ δεν είναι ασφαλής»

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε σήμερα ότι ανησυχεί βαθιά από την παραβίαση του ενα...
14:20 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Ρούτε: «Απολύτως απερίσκεπτες οι παραβιάσεις – Το ΝΑΤΟ θα υπερασπιστεί κάθε σπιθαμή» – Κρεμλίνο: «Δεν θα θέλαμε να σχολιάσουμε»

Η παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από ρωσικά drones έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στο...
14:09 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Πολωνία: Εικόνες από τα κατεστραμμένα ρωσικά drones και «συντρίμμια πυραύλου» – Η Μόσχα κάνει λόγο για «αβάσιμες κατηγορίες»

Η Πολωνία βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου της από ρωσι...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος