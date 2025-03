Φρίκη στο Σουδάν: Παιδιά ακόμη και ενός έτους βιάζονται από αντιμαχόμενους – Συγκλονιστικές μαρτυρίες

Αντιμαχόμενοι στο Σουδάν έχουν βιάσει ως ακόμη και βρέφη μικρότερα του ενός έτους κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου που κομματιάζει τη χώρα, διαπράττοντας εγκλήματα που θα έπρεπε να «σοκάρουν τον καθένα ως τα κατάβαθα της ψυχής του», καταγγέλλει σήμερα το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για την Παιδική Ηλικία (UNICEF).

Τα δεδομένα που συγκέντρωσαν οργανισμοί στο πεδίο που αγωνίζονται κατά της σεξουαλικής βίας στο πεδίο «δεν δίνουν παρά μόνο μερική εικόνα του πραγματικού εύρους της βίας που υφίστανται τα παιδιά», τονίζει η UNICEF, καταγγέλλοντας τη χρήση της σεξουαλικής βίας ως πολεμικού όπλου.

Από τις αρχές του 2024, έχουν καταγραφτεί 221 υποθέσεις βιασμών παιδιών, με τα θύματα να είναι κορίτσια κατά τα δυο τρίτα. Δεκαέξι παιδιά ήταν κάτω των 5 ετών και 4 ενός έτους.

“Millions of children in Sudan are at risk of rape and other forms of sexual violence, which is being used as a tactic of war. This is an abhorrent violation of international law and could constitute a war crime. It must stop.” – @unicefchief

Τα θύματα και οι οικογένειές τους συχνά διστάζουν ή αδυνατούν να εκδηλωθούν, εξαιτίας του φόβου πως θα στιγματιστούν, θα αποκλειστούν, θα υποστούν αντίποινα από ένοπλες οργανώσεις, θα δουν την εμπιστευτικότητα να παραβιάζεται ή θα κατηγορηθούν για συνεργασία με κάποια ένοπλη οργάνωση.

«Το γεγονός ότι παιδιά ενός έτους βιάζονται από ένοπλους θα έπρεπε να σοκάρει τον καθένα ως τα κατάβαθα της ψυχής του και να τον υποχρεώσουν να αναλάβει δράση αμέσως», έκρινε η γενική διευθύντρια της UNICEF, η Κάθριν Ράσελ.

«Εκατομμύρια παιδιά στο Σουδάν διατρέχουν κίνδυνο να βιαστούν ή να υποστούν άλλες μορφές σεξουαλικής βίας», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας πως οι υποθέσεις αυτής της φύσης αποτελούν «φρικιαστικές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου» και πιθανόν «εγκλήματα πολέμου».

Από τα μέσα του Απριλίου του 2023, το Σουδάν έχει βυθιστεί σε βάρβαρο πόλεμο ανάμεσα σε δυο στρατηγούς, τον επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν και το μέχρι τότε δεξί του χέρι Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο, επικεφαλής των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ).

GENEVA, Switzerland — Children as young as one have been raped by armed men during the conflict in Sudan, the UN said on Tuesday, condemning it as a horror that should “shock anyone to their core”.

Οι μάχες, οι επιθέσεις εναντίον αμάχων και νοσοκομείων, οι μαζικοί εξαναγκαστικοί εκτοπισμοί, ο λιμός σε ορισμένες περιοχές έχουν κάνει το Σουδάν τη χώρα όπου εκτυλίσσεται η χειρότερη ανθρωπιστική καταστροφή στον κόσμο, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Συχνά ένοπλοι αναγκάζουν οικογένειες να τους παραδώσουν τα κορίτσια τους και τα βιάζουν μπροστά στους δικούς τους, σύμφωνα με τη UNICEF, που δεν κατονομάζει δράστες.

Τα θύματα υφίστανται σε πολλές περιπτώσεις σοβαρά τραύματα, σωματικά και ψυχολογικά, που μπορεί να έχουν ισόβιες συνέπειες κι αφήνουν όσες και όσους επιζούν αντιμέτωπες και αντιμέτωπους με «αδύνατες επιλογές», ειδικά σε περίπτωση εγκυμοσύνης, να αποκαλύψουν στις οικογένειές τους ή στις αρχές τι υπέστησαν, ή να αναζητήσουν θεραπεία.

«Κανένας —κανένα παιδί— δεν θα έπρεπε να υφίσταται αυτή τη φρίκη. Αυτό πρέπει να σταματήσει αμέσως», υπογραμμίζει η UNICEF.

Οι μαρτυρίες, που παρατίθενται χωρίς ονόματα για την προστασία των θυμάτων, είναι συνταρακτικές.

«Με ανάγκασαν να ανέβω σε μεγάλο όχημα (…) Με οδήγησαν σε τοποθεσία κοντά σε σιδηροτροχιές και τρεις με βίασαν», αφηγήθηκε 16χρονη.

«Με ξυλοκόπησαν, με βίασαν και με πέταξαν κοντά σε σιδηροτροχιές. Μια γυναίκα ήρθε να με βοηθήσει να γυρίσω σπίτι μου (…) κι όταν γύρισα ήμουν σε φρικτή κατάσταση», αφηγήθηκε η κοπέλα, ετοιμόγεννη.

Children as young as one being raped by armed men should shock anyone to their core and compel immediate action.

In Sudan, sexual violence is used as a tactic of war. It’s an abhorrent violation of international law and could constitute a war crime.👇 https://t.co/JabmhN6NW3

— Catherine Russell (@unicefchief) March 4, 2025