Φρίκη στο Μιλάνο: Κινητήρας αεροπλάνου «ρούφηξε» έναν άνδρα στο αεροδρόμιο του Μπέργκαμο

Ένας άνδρας φέρεται να σκοτώθηκε με φρικτό τρόπο, όταν παρασύρθηκε από κινητήρα αεροσκάφους στον διάδρομο απογείωσης του αεροδρομίου Orio al Serio του Μιλάνο, γνωστό και ως Milano Bergamo.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στις 10:20 το πρωί (τοπική ώρα) της Τρίτης, με όλες τις πτήσεις να αναστέλλονται αμέσως μετά το δυστύχημα.

SACBO announces that flight operations at Milan Bergamo Airport were suspended from 10:20 am to 12:00 pm due to a problem that occurred on the taxiway. The causes of the problem are currently being investigated by the authorities. Air traffic resumed at 12:00 pm. pic.twitter.com/9w3zG9J3bN

