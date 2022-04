Φρανκ Βάλτερ Σταϊνμάγερ: Ανεπιθύμητος στο Κίεβο ο πρόεδρος της Γερμανίας

«Ανεπιθύμητος» στο Κίεβο φέρεται να είναι ο ομοσπονδιακός πρόεδρος της Γερμανίας Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάγερ, λόγω της πολιτικής του έναντι της Ρωσίας ως υπουργού Εξωτερικών, την οποία έχει επανειλημμένα επικρίνει η ουκρανική πλευρά.

Ο Σταϊνμάγερ, οι πρόεδροι της Γερμανίας, της Πολωνίας, της Εσθονίας, της Λιθουανίας και της Λετονίας επρόκειτο την ερχόμενη Πέμπτη να ταξιδέψουν στο Κίεβο, προκειμένου να συναντήσουν τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Θα ήθελα να αξιοποιήσω την ευκαιρία προκειμένου να στείλω ένα ισχυρό μήνυμα αλληλεγγύης της Ευρώπης προς την Ουκρανία. Ήμουν έτοιμος για αυτό, αλλά προφανώς – και πρέπει να το λάβω υπόψιν – αυτό δεν ήταν επιθυμητό από το Κίεβο», δήλωσε ο Γερμανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους κατά την επίσκεψή του στη Βαρσοβία.

BREAKING: German President Steinmeier was planning to come to Kyiv tomorrow, but Selenskyj didnt want to meet him. Backround: Steinmeiers close ties to russia in the past years and his role with Northstream II and the so called „Steinmeier-Formel“.https://t.co/G2S39xodFf

— Paul Ronzheimer (@ronzheimer) April 12, 2022