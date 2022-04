Ζελένσκι: Καταγγέλλει εκατοντάδες περιστατικά βιασμών ακόμη και ανηλίκων από τους Ρώσους

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε «εκατοντάδες περιστατικά βιασμών» σε περιοχές που προηγουμένως είχε καταλάβει ο ρωσικός στρατός, ενώ δήλωσε πως «ανήλικα κορίτσια και πολύ μικρά παιδιά συγκαταλέγονται» στα θύματα βιασμών.

«Σε περιοχές που απελευθερώθηκαν από τους κατακτητές, η καταγραφή και η έρευνα των εγκλημάτων πολέμου που διέπραξε η Ρωσία συνεχίζονται. Σχεδόν καθημερινά ανακαλύπτονται νέοι ομαδικοί τάφοι», είπε, απευθυνόμενος στο λιθουανικό κοινοβούλιο μέσω βίντεο.

«Πολλές χιλιάδες θύματα. Εκατοντάδες περιστατικά βασανιστηρίων. Συνεχίζουμε να βρίσκουμε πτώματα μέσα σε αγωγούς και σε υπόγειες αποθήκες», συνέχισε.

«Έχουν καταγραφεί εκατοντάδες περιπτώσεις βιασμού, συμπεριλαμβανομένων ανήλικων κοριτσιών και πολύ μικρών παιδιών. Ακόμη και ενός βρέφους! Είναι τρομακτικό και μόνο να μιλάμε για αυτό», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Επικαλέστηκε, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες, βίντεο που έστειλε, σύμφωνα με τον ίδιο, ένας αλεξιπτωτιστής ή μέλος ρωσικών ειδικών υπηρεσιών, που έχει ταυτοποιηθεί, όπου βλέπουμε «τι κάνει σε αυτό το βρέφος, πώς το βασανίζει».

Ο Ουκρανός πρόεδρος φέρεται να αναφέρεται στην είδηση ότι Ρώσος στρατιώτης βίασε βρέφος ενός έτους και μετά το πυροβόλησε. Όπως ανέφεραν χρήστες του twitter, ο στρατιωτικός βιντεοσκόπησε τις σεξουαλικές πράξεις με το βρέφος, ο οποίος συνελήφθη στη Ρωσία. Το όνομά του είναι Alexey Bychkov και φέρεται να βιντεοσκοπούσε τέτοιο υλικό για να το πουλήσει στο dark web. Λέγεται ότι έστειλε τα βίντεο στους συναδέλφους του και τότε απολύθηκε και συνελήφθη.

A military man who videotaped sexual acts with an infant was detained in #Russia.

The name of him is Alexey Bychkov. It is reported that he filmed such content for the sake of selling it on the #darknet. He was let down after he sent the videos with the child to his colleagues. pic.twitter.com/rcqmZFzTyv

— NEXTA (@nexta_tv) April 10, 2022